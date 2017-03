Neun Bands rocken in den Neumarkter Clubs

NEUMARKT - Die erste Neumarkter Kneipennacht steigt am Samstag, 1. April. In vielen Neumarkter Kneipen gibt es musikalische Unterhaltung.

Coverrock ist die Spezialität von „Fake Point“. Die Formation entert am 1. April bei der Kneipennacht die Bühne im Milljöh. © Foto: privat



Die wichtigste Änderung im Vergleich zum Programmflyer: Das Kult und das W3 sind nicht dabei.

Es gibt drei Shuttle-Busse, die am Konzertbüro, beim Müller am Oberen Markt, starten. In einem Bus wird zusätzlich unplugged-Livemusik gespielt. Der Preis pro Karte inklusive Bus-Service beträgt im Vorverkauf 8 Euro und an der Abendkasse 10 Euro. Diese sind bei allen teilnehmenden Kneipen und bei den Neumarkter Nachrichten mit einem 20-prozentigem Rabatt für Zeitungsleser mit der ZAC-Karte erhältlich.

Im Berlin Club bietet die Band Zhenil Party bis zum Abwinken. Mit allen bekannten 50er, 60er und 70er Hits ist für jung und alt etwas dabei.

Im Club drei18 zeigt die Band Gaia Returns ihren eigenen Stil. Im wesentlichen werden Songs aus der Sparte Rock/Hardrock gespielt, welche aus den Bereichen Oldies und NDW ergänzt werden.

Die Band Fake Point bietet im Milljöh Coverrock voller Leidenschaft, der jeden mitreißt.

Im Koa Dahoam spielt das bekannte Duo Nürnberger Live und unterhält mit einem schier unerschöpflichem Repertoire aus englischen und deutschen Songs, aber auch eigenen Liedern.

Die fünfköpfige Band Benjoe aus Schwabach startet im Hillside durch mit mehrstimmigem Gesang und virtuosen Soli.

Mit Hits der Rockgeschichte von Guns‘n Roses, Billy Idol und vielen anderen Kultklassikern machen Estico Station im Westside – hier ist Party garantiert.

Die Roosters im Kangaroo Inn punkten mit ihrer Musikauswahl aus Coversongs und Eigenkompositionen und wurden so zu einem angesagten Act im Kreis Neumarkt.

Im Abseits gibt es gleich zwei Liveauftritte. Filistine bietet ausschließlich eigene Werke aus dem Genre Bluesrock und Rock mit Facetten von Jazz, Funk und Indie. Delamotte ist Indiepop: Indie, weil jeder Song einzig ist, und Pop, da niemand ohne Melodie nach Hause gehen soll.

