"New Yorker" eröffnet Neumarkter Filiale am 2. März

Modekette zieht in den "Neuen Markt" ein - 850 Quadratmeter Verkaufsfläche - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Donnerstag, 2. März, eröffnet der erste "New Yorker"-Store in Neumarkt. Die neue Filiale der Modekette wird 850 Quadratmeter Verkaufsfläche im Einkaufszentrum „Neuer Markt“ belegen.

"New Yorker" eröffnet am 2. März ein neues Geschäft im Neuen Markt. © Matthias Auhuber/Neuer Markt



"New Yorker" zieht in den Bereich des früheren "Schuh Mengin" ein. Das Unternehmen verspricht seinen Neumarkter Kunden "die neuesten Trends und Fashion-Highlights".

Und macht gleich Lust aufs Shoppen in den Tagen nach Fasching: "Die aktuelle New Yorker Spring Collection bietet für jeden etwas: Ob romantischer Look mit rosefarbenem Plisseerock und Samtoberteil oder etwas rockiger mit Camouflage-Hose und Lederjacke."

Und auch die Herren brauchen sich nicht um ihren Style sorgen: "Mit leichter

Bomberjacke, lässiger Cargohose und coolen Sneaker lässt der Frühling auch nicht mehr lange auf sich warten."



Für die Eröffnungswoche plant die neue "New Yorker"-Filiale "besondere

Preisaktionen" in Neumarkt. Ihre Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr.

nn