Niedergang in den Neumarkter Nebenlagen setzt ein

Bei der Hauptversammlung von Aktives Neumarkt gab es lebhafte Debatte über den Wandel in Nebenstraßen - vor 41 Minuten

NEUMARKT - Es war ein erfolgreiches Jahr für Aktives Neumarkt: Die Zahl der Mitglieder wuchs, nicht zuletzt auch durch den Beitritt des Stadtquartiers Neuer Markt. Doch die Herausforderungen bleiben, vor allem das Ladensterben in den einstigen B-Lagen verheißt nichts Gutes. Die Werbegemeinschaft im Daueralarm.

Ladensterben in der Klostergasse: Es bedürfe dringender Impulse, um hier den Niedergang zu stoppen. © Foto: De Geare



Vorsitzender Gerhard Künzel brachte es auf einen kurzen Nenner: "Wir haben ein spannendes Jahr hinter uns." Der Verein wolle Neumarkt weiter als attraktive Einkaufsstadt erhalten; der Neue Markt habe deutlich mehr Kundenfrequenz in die Stadt gebracht.

Andererseits: "Wer das BBE-Gutachten vor einigen Jahren durchgelesen hat, weiß, dass das, was prophezeit worden ist, nun eintritt", sagte Künzel mit Blick auf das Ladensterben in der Klostergasse. Viehmarkt und Hallertorstraße hätten diesen Prozess schon hinter sich, da seien aus B- nun C-Lagen geworden. Aber: Handel sei Wandel, schon immer, sagte Künzel: "Es gibt einen tollen Elektronikmarkt, den ich sehr gut kenne, und der hat durch seinen Umzug an die Nürnberger Straße auch die Strukturen in der Innenstadt verändert."

Es muss sich was tun

Mit Aktives-Neumarkt-Geschäftsführer Roland Kittel hieb er in eine Kerbe: Der Verein sei 2016 nach Deggendorf ausgeflogen und von dort mit tollen Anregungen zurückgekommen, in der Umsetzung durch die Stadt "tut sich aber nix". Das Gleiche gelte für den Freisitz in der Klostergasse.

Zum Glück sei die Innenstadt-Verschönerung aufgeschoben worden, es sei um einen Invest von acht Millionen Euro gegangen. Zum Glück habe der Stadtrat da gewartet mit der Umsetzung, doch diese müsse nun angegangen werden. 2018 solle umgestaltet werden, sagte Künzel: "Dann müssen wir aber jetzt planen, vielleicht manches sogar vorziehen." Er kenne einige Geschäftsleute, die schon über den Abzug aus Neumarkt nachdenken.

"Jetzt muss geplant werden", sagte auch Roland Kittel. Sonst heiße es bald wieder, "ja, ist denn schon Weihnachten". Seit der Platz am Unteren Tor und die Passage fertig seien, sagte er, sei die Stimmung bei vielen, die den Neuen Markt erst ablehnten, umgeschlagen. Das sei positiv. Aber: Es gebe Problemzonen in der Stadt, die müssten nun angegangen werden. Es sei viel Entwicklungspotenzial vorhanden: "Das muss endlich abgerufen werden."

So gehe in der Hallertorstraße nichts voran, der Zug setze sich einfach nicht in Bewegung. Auch im Glaser-Viertel müsse sich endlich etwas tun, forderte er: So, wie es da aussehe, sei es eines Oberzentrums unwürdig. Manfred Ritter forderte apodiktisch: "Der OB soll sich endlich mal über seine Verwaltung hinweg setzen und anordnen, dass da hinten alles, was der Stadt gehört, abgerissen wird. Dann Schotter drauf und fertig."

Im Kastenviertel sei Potenzial ohne Ende vorhanden, ergänzte Kittel, doch es geschehe nichts. Das evangelische Gemeindezentrum im Kloster sei zwar ein Schmuckstück, sagte er, es sei aber kein Frequenzbringer für die Klostergasse. Die leide unter dem Aus für den Hackner und dem damit verschwundenen Hackner-Parkplatz. "Und bei der Klostergasse sprechen wir von unserer Fußgängerzone", sagte Kittel. Im vorderen Drittel, hin zum Rathaus, seien nun drei große Geschäfte auf dem Rückzug. Eines habe zu, die beiden anderen folgen bald. Diese Lücken zu füllen werde nicht leicht.

Das alles wollte Bernhard Lehmeier, Stadtrat und Altstadt-Referent, so nicht auf der Kommune sitzen lassen. Er warnte davor, nur mit Stammtischparolen hausieren zu gehen. Die Probleme in der Altstadt seien komplexer, als gerne dargestellt. Die Nachfolgenutzung des Hackner-Areals sei kurz vor der Realisierung, sagte er, die Klostergasse als Fußgängerzone werde aufgewertet. Das Pflaster werde aus der Klostergasse heraus bis zum Rathaus gezogen, das werde alles optisch abgesetzt Fußgängerzone.

Im Glaserviertel komme die Kommune nicht voran, sagte er, weil es da Hausbesitzer gebe, die glaubten, in ihren Immobilien liege Goldstaub. Lehmeier: "Ich kann es nicht mehr hören, da geht nix weiter – wir tun, was wir können, aber nicht immer ist alles machbar." Der angemahnte Freisitz in der Klostergasse wäre möglich gewesen, mit mehr Fläche, als der Gastronom ursprünglich forderte, aber der hätte sich halt nicht an einem Radständer festbeißen dürfen. "Stammtisch-Parolen helfen nicht weiter", wiederholte Lehmeier.

"Trotzdem geht nichts voran", hielt man ihm entgegen. Seit Jahren würden Busse mit Tempo 60 durch die Fußgängerzone rumpeln, andere Autos auch. Da stünden Schilder, die das verböten, aber keiner kontrolliere. "Da stehen Busse vor der Eisdiele, in der Fußgängerzone, wo sie es nicht dürften, aber keiner macht was", musste er sich sagen lassen. Weil das halt alles nicht so einfach zu regeln sei, hielt er dagegen.

WOLFGANG FELLNER