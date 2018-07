Niederlage? Egal! Kroatische Fußballfans feiern in Neumarkt

Anhänger zogen nach dem verlorenen WM-Finale durch Neumarkter Innenstadt - vor 46 Minuten

NEUMARKT - Am Ende waren die Neumarkter Fans der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft schon etwas traurig. 2:4 hatten Modric, Mandzukic und Co. das WM-Finale gegen Frankreich verloren, und das teilweise auch noch unglücklich. Doch kurz darauf überwog bei den meisten schon wieder die Freude über den starken WM-Auftritt ihrer Idole.

Ein Familien-Fußballfest feierten die Fans der kroatischen Mannschaft im Neumarkter Restaurant Plitvice. Schon vor Anpfiff war klar: Egal wie das WM-Finale ausgeht, ihr Team ist auf jeden Fall ein großer Gewinner. © Foto: Anestis Aslanidis



"2:1 gewinnen wir", tippte Plitvice-Wirt Ivo Gavic kurz vor Anpfiff und stieß mit der Presse auf den erhofften WM-Erfolg der Kroaten an – mit einem spendierten Sliwowitz natürlich. Hinter ihm, im vollen Saal des Restaurants am Neumarkter Münster, ergatterte Vikar Dantas zwischen in einer Phalanx blauer und rot-weißer Trikots. Auch vor dem Domizil des kroatischen Kulturvereins in der Weinberger Straße hingen schon Stunden vorm Spiel aus den Autofenstern.

Und dass sie ein früher Rückstand nicht schockt, hat die Mannschaft auch gestern mit dem schnellen Ausgleich wieder bewiesen. Doch am Ende fehlte die Kraft, um einen 1:4- Rückstand noch einmal aufzuholen. Leichter fiel es da ihren Anhängern, nach Abpfiff fahneschwenkend durch die Neumarkter Innenstadt zu ziehen und laut den größten sportlichen Erfolg des kleinen Landes zu feiern.

nd