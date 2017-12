Nimmermüder Dienstleister für 115 Sportvereine

NEUMARKT/BATZHAUSEN - Es ist eine schöne Tradition, dass sich die Vertreter des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) und der Bayerischen Sportjugend im Kreis Neumarkt alljährlich zu einer gemeinsamen Jahres-Abschlusssitzung mit Weihnachtsfeier treffen. In diesem festlichen Rahmen gab es heuer besondere Auszeichnungen für Karl Lukas und Klaus Moser.

Robert Hoidn und Michaela Schaffrinski, die Vorsitzende der Bayerischen Sportjugend im Kreis, überreichen Klaus Moser die Ehrennadel in Silber mit Gold der BLSV-Sportjugend im BLSV. © Foto: Werner Sturm



Die Ehrenvorsitzenden des BLSV im Kreis Neumarkt, Leonhard Beck (l.) und Norbert Forster (2.v.r.), sowie Ehren-Kreisschatzmeister Karl Lukas (mit Urkunde) und das Ehrenmitglied Hildegard Riedl repräsentieren zusammen mehr als 100 Jahre ehrenamtliche Arbeit im BLSV. Dafür bedanken sich der Kreisvorsitzende Robert Hoidn (2.v.l.) und sein Stellvertreter Walter Reich (rechts). © Foto: W. Sturm



"Wir sind Dienstleister für unsere Vereine und ich denke, wir haben im zu Ende gehenden Jahr wieder sehr erfolgreich für sie gearbeitet." Das sagte der erst kürzlich für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigte Kreisvorsitzende Robert Hoidn aus Lupburg bei der Begrüßung der Gäste im Gasthaus Diepold in Batzhausen.

Bei einem guten Essen hielt Hoidn einen bebilderten Jahresrückblick. Dabei erinnerte er an den Übungsleiter-Verlängerungslehrgang mit 30 Teilnehmern in Parsberg, den Kreistag in Neumarkt, das inklusive Sportabzeichensportfest in Parsberg, an die Auszeichnung "Sympathieblume" der Stadt Neumarkt an die Sportjugend, an die Sportausstellung "Fit" und an die Einweihung des neuen Krafthauses des SC Oberölsbach. Mit Taekwondo Tekin Neumarkt wurde der 115. Sportverein im BLSV-Kreis begrüßt.

Augenmerk auf Übungsleiter

Im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier, zu der Hoidn und sein Stellvertreter Walter Reich auch die Ehrenvorsitzenden Leonhard Beck und Norbert Forster sowie das Ehrenmitglied Hildegard Riedl, die langjährige Referentin für Frauensport, begrüßte, standen Ehrungen. So erhielt Karl Lukas offiziell die Ernennungsurkunde zum Ehren-Kreisschatzmeister.

Hoidn und Michaela Schaffrinski, die Vorsitzende der Kreisjugendleitung, überreichten Klaus Moser aus Stauf die Ehrennadel in Silber mit Gold der Bayerischen Sportjugend in Anerkennung seiner Verdienste um die sportliche Jugendarbeit. Hoidn nutzte die Gelegenheit, um sich bei all denjenigen zu bedanken, die unermüdlich und eigenverantwortlich für das Wohl der Vereine arbeiten. Ausdrücklich bezog er die Partner mit ein. Als sichtbares Dankeschön gab es kleine Geschenke in Form von Weihnachtsgebäck.

"In den kommenden fünf Jahren möchte ich ein besonderes Augenmerk auf die Fortbildung und Ausbildung der Übungsleiter legen", kündigte der Vorsitzende an und kam zu einem weiteren Schwerpunkt des Abends, der Vorschau auf das kommende Jahr. Am 21. Januar ist in Stauf eine Winterwanderung. Um das ABC des Vereinsmanagements dreht sich eine Veranstaltung in Woffenbach am 3. März. Einen Tag später ist ein Seniorenlehrgang in Neumarkt, am 17. März der Bezirkstag in Neunburg vorm Wald, am 23. März die Sportlerehrung des Landkreises und am 8. Mai eine Sportabzeichenprüfertagung in Neumarkt. Für den 12. und 13. Mai ist die Sportausstellung "Fit" terminiert, der Verbandstag in München ist am 8. und 9. Juni.

Auch der BLSV-Läufercup 2018 liegt Robert Hoidn sehr am Herzen. Die Serie beginnt am 2. Juni mit dem 25. Volksfestlauf in Freystadt. Hier gibt es auch eine Landkreis-Meisterschaft. Der 27. Dietfurter 7-Täler-Lauf geht am 30. Juni über die Bühne. Am 28. Juli folgt der 27. Velburger Burgberglauf und die Abschluss-Veranstaltung ist wie jedes Jahr der Silvesterlauf Seubersdorf, für den im Jahre 2018 zum 38. Mal der Startschuss fällt.

Dazwischen findet am 30. Juni noch das inklusive Sportabzeichensportfest in Parsberg statt. Die Sportjugend richtet das Leichtathletik-Sportfest am 10. März aus. Am 19. April ist die Frühjahrs-Vollversammlung, die Club-Assistentenausbildung ist vom 21. bis 22. April sowie vom 5. bis 6. Juni. Die Herbst-Vollversammlung ist am 22. November. Weiterhin stehen auf der Agenda die Kreismeisterschaften in Tennis und Badminton sowie das Kreisschwimmfest in Parsberg.

