Nittendorf: Randalierer wird bewusstlos und stirbt

37-Jähriger stürzte Treppe herunter und attackierte Polizisten - vor 1 Stunde

NITTENDORF - Ein 37-Jähriger Mann randalierte in den frühen Morgenstunden in einer Wohnanlage in Nittendorf (Landkreis Regensburg). Als der Randalierer die alarmierten Polizisten angriff und die Beamten ihn fixierten, verlor er das Bewusstsein. Im Laufe des Sonntags verstarb der Mann im Krankenhaus.

Laut Polizeiangaben soll der polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretene 37-Jährige gegen 1 Uhr morgens in einer Wohnanlage der Bernsteinsiedlung randaliert haben. Zuvor soll sich der Mann in einer Wohnung eines Bekannten aufgehalten haben, wo diese Betäubungsmittel und Alkohol konsumiert hatten. Nach Angaben einer Anwohnerin sei der 37-Jährige alleinbeteiligt eine Treppe hinab gestürzt.

Als die Polizei eintraf, sahen sich die Beamten schnell den körperlichen Angriffen des Mannes ausgesetzt. Der aggressive 37-Jährige wurde demnach fixiert. Im weiteren Verlauf habe der Mann das Bewusstsein verloren und musste reanimiert werden. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten den 37-Jährigen in ein Krankenhaus. Nachdem sich der Zustand des Mannes trotz klinischer Versorgung weiter verschlechtert hatte, starb er im Laufe des Tages gegen Sonntagmittag.

Die Todesursache ist bislang nicht geklärt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Montag sollte der Mann obduziert werden. Mindestens einer der beiden eingesetzten Polizisten wurde bei dem Vorfall nicht unerheblich verletzt, beide waren nicht mehr in der Lage ihren Dienst fortzusetzten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.