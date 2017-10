NN-Autosalon: Große Autoschau in Neumarkt

Händler präsentierten die neuesten Modelle in der Innenstadt - 08.10.2017 11:16 Uhr

NEUMARKT - Von A wie Abarth bis V wie Volvo: Am Sonntag stieß der 11. Autosalon der Neumarkter Nachrichten wieder auf großes Interesse. 14 Auto- und Zweiradhändler stelltenihre neuesten Modelle vor.

Neben Seat und Audi warten noch eine ganze Reihe weiterer Modelle auf die Besucher des NN-Autosalons in Neumarkt. © Edgar Pfrogner



Ob Verbrennungsmotor, Elektroantriebe, hybride Varianten oder gar Wasserstofftechnologie: Das ganze Spektrum der Entwicklung in der Automobilbranche wurde am Sonntag in der Neumarkter Innenstadt ausgebreitet. Und: Der anhaltende Trend zum SUV spiegelte sich in den Fahrzeuggrößen wider.

Trotz des trüben Wetters strömten am Nachmittag viele Besucher in die City und stillten ihre Neugier. Obendrein lockte ein Gewinnspiel, bei dem es eine Drei-Tages-Reise für zwei Personen zum Musical "Aladdin" in Hamburg und Benzingutscheine zu gewinnen. Die Gewinner werden am Freitag in den NN bekannt gegeben. Auf der Bühne vor dem Rathaus spielte die Coverband "Continental Breakfast".

