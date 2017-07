NN-Kunstpreis: Donata Oppermann ist wieder mit dabei

Ausstellung in Nürnberg läuft noch bis zum 3. September - vor 27 Minuten

NEUMARKT/NÜRNBERG - Mit ihrem Gemälde „Landschaft“ ist die Neumarkter Künstlerin Donata Oppermann auch beim diesjährigen „Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten“ vertreten. Die Sonderausstellung wird vom 13. Juli bis 3. September 2017 in Nürnberg im Kunsthaus im KunstKulturQuartier (Königstraße 93) gezeigt.

"Landschaft" heißt das Bild, mit dem die Neumarkterin Donata Oppermann heuer beim NN-Kunstpreis vertreten ist. © NN-Kunstpreis



Donata Oppermann ist in Duisburg geboren, lebt aber schon seit der Kindheit in Neumarkt. Schon in jungen Jahren hatte sie ihre Liebe zur Natur entdeckt. Die Natur inspiriert sie auch als Künstlerin: Nach Jahren des Ausprobierens machte die gelernte Krankenschwester „Wald und Bäume“ zum zentralen Thema ihres Schaffen. So steht ein Baum auch im Zentrum ihres Bildes mit dem Titel „Landschaft“ (2017, Acryl auf Leinwand, 33 x 93 Zentimeter), wobei sich der Blick beidseitig auf ein (Mittel-)Gebirgs-Panorama öffnet.

Erst im vergangenen Jahr hat Donata Oppermann ihre Premiere beim NN–Kunstpreis gefeiert. Damals mit ihrem Bild „Wald“. In diesem Sommer werden in den Räumen des Kunsthauses 98 Werke von 80 Künstlerinnen und Künstlern gezeigt, die der nordbayerischen Region entstammen oder hier leben und arbeiten. Zur Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog erschienen.

Eine prominent besetzte Fachjury vergab insgesamt neun Preise. Dazu geht ein Sonderpreis des Verlegers der Nürnberger Nachrichten an zwei Künstler. Die Preisgelder summierten sich 2017 auf über 38 000 Euro. Alle Werke sind im Internet zu sehen unter www.nordbayern.de/kultur. Informationen zur Sonderausstellung auch unter www.kunstkulturquartier.de/kuenstlerhaus