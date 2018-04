NN-Redakteur stellt vor: Venedig melancholisch

Schwarzweiße Impressionen aus der Lagunenstadt - vor 42 Minuten

REGENSBURG/NEUMARKT - Als Fotograf "48 Stunden in Venedig": Bei Wolf-Dietrich Nahr ist das nicht das, was sich manch einer vorstellen mag. Also kein Power-Trip mit tausenden digitaler Bilder. Keine stereotypen Ansichten von Markusplatz und Co.

Venedig-Klischees sucht man unter den schwarzweißen Fotos aus der Lagunenstadt in der Galerie Braunmiller vergebens. Wolke © Repro: Wolke



Wolf-Dietrich Nahr hat sich fotografisch nicht wie der klassische Tourist benommen. Und er stellt Venedig nicht als Touristenattraktion dar. Seine Bilder und auch seine Vorgehensweise sind ruhig und unaufdringlich.

"Die fotografische Entschleunigung", bezeichnet Nahr selbst seine Exkursion und seine Aufnahmen. Mit dem Begriff belegt er auch die Ausstellung, die nun das Ergebnis der Expedition "48 Stunden Venedig" zeigt.

Die Galerie Braunmiller im historischen Haus Heuport am Domplatz in Regensburg präsentiert derzeit die Venedig-Bilder Wolf-Dietrich Nahrs. Der Redakteur der Neumarkter Nachrichten war mit einer analogen Spiegelreflexkamera in der Lagunenstadt unterwegs. "Sehr entschleunigt", wie er sagt, im ruhigen Monat Dezember und mit ungewöhnlichen Motiven vor der Linse der Mittelformatkamera.

Die Schwarz-Weiß-Bilder, die jetzt in der Galerie Braunmiller ausgestellt sind, zeigen das Alltagsleben der Stadt. Palazzi und Kirchen bilden allenfalls die Kulisse für Passanten, Jogger und Straßenmusikanten. Es ist ein ungewohntes Venedig, das Nahr hier vorführt. Der morbide Charme ist zwar da, allerdings nicht im Sinne pittoresk-abblätternder Kunstdenkmäler. Es ist vielmehr eine atmosphärische Melancholie, die der Fotograf eingefangen hat. In besonderem Maße abweichend von den Postkarten-Motiven sind Nahrs Aufnahmen des alten venezianischen Flughafens Aeroporto Nicelli. Dessen Hauptgebäude ist komplett im Bauhaus-Stil errichtet. Nicht gerade das, was man sich unter Venedig allgemein vorstellt.

Zwischen alten Mauern

Die Fotoausstellung ist im gotischen Patriziergebäude des Hauses Heuport in Regensburg angemessen untergebracht. Die Ausstellungsräume sind stilgerecht über enge Treppen zwischen alten Mauern zu erreichen.

Bei den Fotografien, die den Besucher oben erwarten, ging es letztlich doch nicht ganz ohne moderne Technik: Wolfram Schmidt aus Regensburg hat die analogen Mittelformat-Negative aus Gründen der Vergrößerung und Vervielfältigung digitalisiert. Allerdings nicht ohne ihre ursprüngliche Wirkung beizubehalten. Und die ist vor allem eines: entschleunigt.

ZDie Ausstellung "48 Stunden Venedig" läuft bis zum 12. Mai in der Galerie Braunmiller im Rückgebäude des Hauses Heuport, Domplatz 7, in Regensburg. Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.48-stunden-venedig.de.

