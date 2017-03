Nobelpreisträger beeindruckt Neumarkter Schüler

Umweltschützer René Ngongo hielt einen Vortrag an der Theo-Betz-Schule — Appell an die Kinder: "Rettet die Erde" - vor 1 Stunde

NEUMARKT - René Ngongo, Träger des alternativen Nobelpreises, beeindruckte mit einem Kurzvortrag über sein Umweltengagement im Kongo die Kinder der dritten und vierten Klassen an der Theo-Betz-Schule.

Der Alternative Nobelpreisträger René Ngongo (re.) und sein Freund und Dolmetscher Mandingo Ataholo besuchten die Theo-Betz-Schule in Neumarkt. © Foto: Günter Distler



Der kongolesische Biologe und Ökologe hält sich zur Zeit wegen einer Umwelttagung in Deutschland auf. Sein Studienkollege Mandingo Ataholo, dessen Kinder die Theo-Betz-Schule besuchen, hatte den Besuch in Neumarkt kurzfristig vermittelt. Ataholo fungierte als Dolmetscher für den französisch sprechenden Referenten.

"Ihr Kinder seid die Zukunft", begann René Ngongo seinen Vortrag, der im Rahmen des Religions- und Ethikunterrichts stattfand. Er appellierte an die Schüler, die Erde zu schützen und etwas gegen die Umweltverschmutzung zu tun. Er zeigte Fotos aus dem Sudan, wo Menschen und Tiere unter der zunehmenden Wasserknappheit leiden. In Somalia, so erfuhren die Kinder, verteidigen die Menschen ihr Wasser sogar mit Waffengewalt.

Den Großteil seiner kindgerechten Rede widmete Ngongo seinem Heimatland Kongo und dem dortigen 155 Millionen Hektor großen Regenwald, nach Brasilien der zweitgrößte der Erde. 40 Millionen Kongolesen leben vom Wald. "Der ist für sie wie ein Supermarkt, dort holen sie sich alles, was sie brauchen", erklärte Ngongo. Zum Beispiel Raupen, "die schmecken sehr lecker". Die Grundschüler quittierten das mit ungläubigen Bäh-Rufen. Die seltenen Tierarten, die im Kongo leben, kannten sie alle.

Betroffenheit machte sich breit, als Ngongo erklärte, wie der Wald ausgebeutet wird, die Bäume massenhaft gefällt und die Stämme nach Europa verschifft werden. "Das macht die Menschen im Kongo traurig, sie sind arm und haben nichts vom Verkauf der Bäume."

"Können die Menschen denn nichts dagegen machen?", fragte ein Schüler. Ngongo zeigte ein Foto von einer Frau, die sich vor einen Holzlaster legt, um den Abtransport zu verhindern. Ein Raunen ging durch die Aula.

"Man muss etwas gegen die Abholzung tun", sagte Ngongo. Der Schüler Quirin wusste, warum: "Die Wälder dürfen nicht verschwinden, weil sie das CO2 aus der Luft holen und Sauerstoff erzeugen."

"Macht, was ihr könnt, um diese Erde zu retten", sprach Schulleiter Michael Rüttinger das Schlusswort.

CHRISTINE ANNESER

