Noch ein Punkt Vorsprung vor Abstiegsplatz

Badminton-Bundesliga: TSV Freystadt unterliegt 1:6 gegen Tabellenführer Bischmisheim - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Im Dienstagabendspiel unterlag der TSV Freystadt in Saarbrücken dem Tabellenführer und siebenfachen deutschen Meister 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim deutlich mit 1:6. Den Punkt für Freystadt gewannen Johannes Pistorius/Oliver Roth im 1. Herrendoppel.

Oliver Roth und Johannes Pistorius gewannen den einzigen Punkt für den TSV im Match bei Spitzenreiter BC Saarbrücken-Bischmisheim. © Foto: Stephan Pistorius



Oliver Roth und Johannes Pistorius gewannen den einzigen Punkt für den TSV im Match bei Spitzenreiter BC Saarbrücken-Bischmisheim. Foto: Foto: Stephan Pistorius



Parallel sicherte sich der TSV Neuhausen einen Punkt gegen das hessische Team Fun-Ball Dortelweil und hat jetzt nur noch einen Punkt Rückstand auf den TSV Freystadt, der nach sechs Spieltagen den 9. Platz belegt, welcher zur Teilnahme an der Relegation berechtigt.

Die Partie begann für die Oberpfälzer erfreulich: Im Damendoppel gewannen Annabella Jäger und Julia Kunkel den ersten Satz gegen Nationalspielerin Isabel Herttrich und Ann-Katrin Hippchen. Doch am Ende behielten die Saarländerinnen mit 9:11, 11:9, 5:11, 11:8 und 11:7 die Oberhand.

Im parallel stattfindenden 1. Herrendoppel überraschten Johannes Pistorius und Oliver Roth gegen die favorisierten Marvin Seidel und Ruben Jille (beide unter den Top 50 der Welt). In vier Sätzen setzten sich die Freystädter mit 13:11, 11:8, 8:11, 11:7 gegen die favorisierte deutsch-holländische Paarung durch. TSV-Manager Stephan Pistorius nach dem Spiel: "Ein Beweis, dass sich Familie, Studium und Leistungssport gut vereinbaren lassen. Wir gratulieren Olli zur bestandenen Prüfung zum Volljuristen." Der ehemalige Nationalspieler und Vize-Europameister von 2012 beendete letzte Woche sein Jurastudium mit überdurchschnittlichem Ergebnis. Ganz nebenbei hat der Spielertrainer des TSV Freystadt seine Ausbildung zum A-Trainer begonnen.

Nah dran am zweiten Sieg

Nach dem vielversprechenden 1:1- Zwischenstand hatten die Freystädter im 2. Herrendoppel mit Florian Waffler/Hannes Gerberich und im 1. Herreneinzel mit Hannes Gerberich keine Chance auf einen weiteren Punktgewinn. Eine gute Figur machte Julia Kunkel im Dameneinzel, sie verlor aber in drei engen Sätzen gegen die Russin Natalia Perminova.

Einen Fünf-Satz-Krimi lieferte Oliver Roth im 2. Herreneinzel. Leider ging dem Freystädter Doppelspezialisten im Entscheidungssatz etwas die Luft aus, er unterlag mit 7:11. Im abschließenden Mixed setzten sich Marvin Seidel/Isabel Herttrich (Top 30 der Welt im Mixed) gegen Johannes Pistorius/Annabella Jäger in drei Sätzen durch zum 6:1-Endstand für die Saarländer.

Nach der Vorstellung der Teams sprach Dieter Domke, Mannschaftsführer des 1. BCB nachdenkliche Worte zum tragischen Unfalltod von Eric Meijs (26 Jahre), Mannschaftsführer des Ligakonkurrenten BC Bonn. Der holländische Profi, der mit der deutschen Nationalmannschaft in Mülheim trainierte und mit seiner Freundin Birgit Overzier, dreifache Olympia-Teilnehmerin, ein Baby erwartete, kam vergangene Woche bei einem Verkehrsunfall unverschuldet ums Leben. Man merkte allen Spielern und Zuschauern in der Halle an, wie sehr sie Meijs’ tragischer Tod berührte.

Während das Freystädter Team noch in der Nacht die Heimreise antrat, konnte Nationalspieler Johannes Pistorius, der am OSP in Saarbrücken wohnt, noch einmal gut ausschlafen, bevor er zum Länderspiel gegen Polen nach Recklinghausen reist.

nn