Noch mehr Tristesse in der Klostergasse

Neumarkts einzig wahre Fußgängerzone wartet auf bessere Zeiten - vor 1 Stunde

NEUMARKT - "Tom Tailor" sperrt am Jahresende zu, Witt Weiden hat etwas Besseres an der Marktstraße gefunden, Edeka erteilt einem kleinem Nachbarschaftsladen, womöglich im ehemaligen Kaufhaus Hackner, eine Absage. Die Folge: In der Klostergasse, der einzig wahren Fußgängerzone Neumarkts, stehen noch mehr Schaufenster leer. Der Abwärtstrend der letzten Jahre werde aber bald durch neue Projekte gestoppt, glauben Optimisten. Doch den verbliebenen Geschäftsinhabern läuft die Zeit davon.

Baustelle Klostergasse: Nach dem Umzug des Textilkaufhauses Witt Weiden an den Oberen Markt ist ein weiterer großer Leerstand zu beklagen. © Foto: André De Geare



"Man hätte eben erst einmal die ganze Innenstadt kräftig aufmöbeln müssen, bevor der Neue Markt aufgesperrt wurde", sagt Rita Segerer, die mit ihrem Mann seit 20 Jahren eine Confiserie an der Klostergasse führt. Beide konnten so in den letzten Jahren tagtäglich deren Niedergang beobachten. Es sei doch offensichtlich gewesen, dass sich die Kundenströme hin zum Einkaufszentrum am Unteren Tor verlagern werden. "So blutet die Klostergasse immer mehr aus", klagt Konditormeister Peter Segerer. "Jetzt haben wir schon zehn Leerstände."

Um die Kreuzung mit der Kastengasse gibt die Fußgängerzone derzeit ein trostloses Bild ab. Der ehemalige Schuh Quick steht seit langem leer, auch für die einstige Bäckerei-Filiale und die Parfümerie nebenan findet sich offenbar kein Nachmieter. Nun ist auch noch Witt Weiden nach 46 Jahren von der "1B-Lage" in die "1A- Lage" am Oberen Markt umgezogen.

Der neue Eigentümer des Geschäftshauses plant einen Umbau, im Gespräch sind Wohnungen oben und unten vielleicht Büroräume. "Schön und gut, das bringt aber die Laufkundschaft nicht zurück", sagt Confiseur Peter Segerer. Auch Nagelstudios und "Beauty-Clubs" mit ihren verhangenen Fensterfronten seien da wenig hilfreich, böten nichts zum Schauen. Kurz nach der Schließung des einstigen "Frequenzbringers" Hackner sei einmal gemunkelt worden, der Drogeriemarkt Müller zöge in die Klostergasse um: "Das wäre für uns hier natürlich optimal gewesen."

Den früheren Hackner will nun ein Investor, die Nürnberger KIB-Gruppe, mit "Service-Wohnen für Senioren" neu beleben. "Im neuen Jahr werden wir mit dem Abriss beginnen", erklärt KIB-Sprecher Frank Tkatzik. Ende 2019 könnte der Neubau mit rund 70 Wohneinheiten bezugsfertig sein. Der vordere Teil an der Klostergasse ist zwar für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen. Aber er habe nicht die Größe, um Hoffnungen zu wecken, meint Peter Segerer. "Da kommt vielleicht eine kleine Cafeteria rein", glaubt er.

Drang in die Marktstraße

Der neue Citymanager Christian Eisner bringt hingegen frischen Mut für die gebeutelten "Nebenlagen" mit. "Ich sehe für die Klostergasse nicht schwarz", versichert er. Nicht abstreiten will er den derzeitigen Drang an die Marktstraße: "Wenn dort was frei wird, ist es schnell wieder belegt."

Doch die zukünftigen Bautätigkeiten in der Klostergasse sollten positiven Effekt für das gewerbliche Umfeld haben, meint Eisner. Nicht zuletzt wegen des zunehmenden Onlinehandels seien viele Innenstädte derzeit im Wandel. "Da geht es Neumarkt vergleichsweise gut. Anderswo bluten sogar die Hauptlagen aus."

Dass sich Gewerbestandorte in Wohnlagen verwandeln, sei nichts Neues und in der Neumarkter Innenstadt, etwa in der Hallertorstraße, laut Citymanager auch gar nicht verkehrt. Die Fußgängerzone in der Klostergasse hingegen müsse freilich eine Geschäftsstraße bleiben.

Die wartet derzeit allerdings noch auf die Reanimation. "Wenn der Umbau des ehemaligen Hackners losgeht, dann kann man wieder nach vorn blicken", glaubt Christian Eisner. Und auch Stadtbaumeister Matthias Seemann ist zuversichtlich: "Hier wird sich viel tun in nächster Zeit", sagt er, angetroffen in der Klostergasse, und blickt sich um.

Diesen Optimismus können die Segerers nicht teilen. "Wir bekommen kein monatliches Gehalt, wir können nicht fünf Jahre warten, dass sich hier was tut. Das geht an die Existenz." Zum Glück haben sie sich mit einem Onlineshop ein zweites Standbein aufgebaut. Doch haben auch die kunstvoll gestalteten Pralinen im Schaufenster mehr Bewunderer verdient. Das wird aber nur der Fall sein, wenn sich die Klostergasse wieder von ihrer Schokoladenseite zeigt.

NICOLAS DAMM