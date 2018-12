Noch schnell die Immobilie verschenken?

NEUMARKT - Die Preissprünge bei Immobilien führen vor allem in Ballungsräumen zu hektischem Treiben vor dem Jahreswechsel: Wegen möglicher Steuerersparnisse übertragen viele Eltern Wohnhäuser und Grundstücke an ihre Kinder. Die Notare sind in diesen Tagen wegen der Schenkungswelle in Dauerstress. Gibt es Auswirkungen der Münchner Zustände auch in Neumarkt?

Niedrige Zinsen und zu erwartende Wertsteigerungen lösen allenthalben intensive Bautätigkeit aus. Doch das kann die Preisexplosion vor allem in Ballungsräumen nicht stoppen. Manche übertragen jetzt Immobilien, um Steuern zu sparen. Foto: Foto: Christoph Schmidt/dpa



Der aktuelle Immobilienboom löst auch hier einen Aktionismus aus, denn wer in der Isarmetropole Gebäude oder Flächen besitzt, der kann sich je nach Lage innerhalb von zwei Jahren über Wertsteigerungen von bis zu 30 Prozent freuen. Doch auch wenn das Objekt gar nicht verkauft, sondern beispielsweise an den Sohn oder die Tochter verschenkt wird, greift der Fiskus kräftig zu.

Die Süddeutsche Zeitung hat unlängst vorgerechnet, dass bei einem eine Million teuren Haus und einem Wertzuwachs von 30 Prozent ein Plus bei der Schenkungssteuer von über 80 000 Euro entstehen könnte. Dreh- und Angelpunkt sind die quasi amtlich festgestellten Bodenrichtwerte für die jeweilige Region. Experten erwarten auch im Neumarkter Raum Preissteigerungen, allerdings längst nicht in Münchner Größenordnungen. Der Neumarkter Steuerberater Josef Spitz schätzt ein Plus von durchschnittlich zehn Prozent, was sich auch in den örtlichen Bodenrichtwerten niederschlagen wird.

Allerdings werden die neuen Sätze zum Jahreswechsel noch nicht feststehen. Renate Ott vom Bauamt des Landratsamtes Neumarkt berichtete auf Anfrage, dass der sogenannte Gutachterausschuss im Mai oder Juni tagen wird. Die Expertenrunde wird dann alle notariell beurkundeten Immobilienverkäufe aus den Jahren 2017 und 2018 auswerten und die neuen Bodenrichtwerte für den Landkreis Neumarkt im Herbst veröffentlichen.

In dem 17-köpfigen Ausschuss ist der geballte Sachverstand zusammengeführt. Ihm gehören professionelle Immobiliengutachter, Vertreter des Finanzamtes, Kommunalabgesandte und Immobilienmakler sowie Bauamtsmitarbeiter des Landkreises an. Renate Ott: "In dem Gremium wirken Personen mit, die Erfahrung haben." Genau genommen werden keine Bodenrichtwerte für einzelne Grundstücke, sondern für Zonen ermittelt. Das Neumarkter Stadtgebiet ist beispielsweise in 125 solche Bereiche eingeteilt. Der Kauf und Verkauf von Wohnungen, Häusern, bebauten und unbebauten Grundstücken werden erfasst und ausgewertet. Pro Jahr sind das rund 2000 Transaktionen.

Das Publikum kann die neuen Bodenrichtwerte nach der Veröffentlichung für einen kurzen Zeitraum kostenlos bei den jeweiligen Kommunen einsehen. Danach ist die Auskunft kostenpflichtig. Eine Einzelauskunft kostet 25 Euro. Ab zwei Abfragen kostet jeder Bodenrichtwert 20 Euro. Eine Online-Datenbank für die Recherche von Bodenrichtwerten gibt es allerdings noch nicht.

Bei der steuerlichen Bewertung von Grundstückstransaktionen kommt den Bodenrichtwerten eine wichtige Rolle zu — immer dann, wenn bei dem Deal kein Preis vereinbart wird. Steuerberater Spitz nennt hier Schenkungen, Erbschaften und Berechnungen des sogenannten Zugewinnausgleichs von Eheleuten. Allerdings kann der Experte im Neumarkter Raum "kein Jahresendthema" erkennen — anders als beispielsweise in München, wo durch die Wertzuwächse die Schenkungssteuer-Freibeträge von 400 000 Euro pro Kind schnell überschritten seien.

Die Bodenrichtwerte im Landkreis Neumarkt spiegeln nach Einschätzung von Notar Dr. Christian Mickisch durchaus eine positive Wertentwicklung der Immobilien wider. Offenbar bewegen sich die erwarteten Wertsteigerungen in einer Größenordnung, die keine Torschlusspanik beim Eigentumsübertrag auslöst. Beim Blick in sein Terminbuch stellte er keinen verstärkten Run auf Beurkundungen fest, "jedenfalls nicht mehr als sonst auch".

Die Schenkung einer Immobilie will auch wohlüberlegt sein, weil sie in der Regel nicht rückgängig gemacht werden kann. Deshalb rät Steuerberater Spitz dazu, die Schenkung an Auflagen zu knüpfen. Beispiele: den sogenannten Nießbrauch oder ein Wohnrecht des alten Eigentümers.

