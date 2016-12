Norovirus: So kann man sich schützen

Interview mit Dr. Heinz Sperber vom Gesundheitsamt - vor 57 Minuten

DAS NOROVIRUS GEHT UM - in Nord- und Mitteldeutschland, aber auch in Bayern wütet es. Wie sieht es im Landkreis aus? Dr. Heinz Sperber, Leiter des Gesundheitsamtes Neumarkt, antwortet.

Dr. Sperber: "Häufig und gründlich Hände waschen." © Distler



Dr. Sperber: "Häufig und gründlich Hände waschen." Foto: Distler



Herr Dr. Sperber, wie sehr grassiert das Norovirus bei uns?

Dr. Sperber: Dem Amt wurden bislang 85 Fälle gemeldet, das ist relativ viel. Man muss aber auch sagen, dass ja nicht jeder zum Arzt geht – was meist auch gar nicht nötig ist. Das Virus ist besonders in den Wintermonaten von November bis Januar sehr aktiv, aber meist nicht dramatisch oder gar lebensbedrohlich.

Wie äußert sich das Norovirus?

Dr. Sperber: Es kommt plötzlich und sehr heftig, zunächst wie eine Magen-Darm-Erkrankung mit Übelkeit, Durchfall und Erbrechen. Allerdings darf man das nicht mit einer leichten Übelkeit aufgrund übermäßigen Plätzchenverzehrs verwechseln.

Wie kann man sich schützen?

Dr. Sperber: Es ist eine Kontakt- und Tröpfcheninfektion. Daher sollte man gründlich, lange und häufig Händewaschen. Auch ein Desinfektionsmittel für unterwegs sowie das Vermeiden Hände zu schütteln ist hilfreich.

Was hilft, wenn ich mich angesteckt habe? Muss man ins Krankenhaus?

Dr. Sperber: Nein, solange man es verantworten kann, sollte man zuhause bleiben und das Virus nicht ins Krankenhaus oder deren Notaufnahme bringen. Normalerweise bekommt man die Symptome mit viel Flüssigkeit, normalen Hausmittelchen und gegebenenfalls dem Hausarzt in den Griff. Anders verhält es sich mit besonders jungen oder alten Menschen sowie chronisch Kranken: Diese drohen auszutrocknen und verlieren dadurch zu viele Elektrolyte. Im Normalfall sollte man alles an Flüssigkeit aufnehmen, was trotz Übelkeit geht: Das ist das A und O. Im Regelfall ist das Virus nach zwei bis drei Tagen genauso rasch wieder verschwunden, wie es gekommen ist.

Int.: mun/aha