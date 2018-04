Notarzt "zum Spaß" vorbeigeschickt

Ambergerin meldete vermeintlichen Suizidversuch einer Freundin - vor 1 Stunde

AMBERG - „Es sei eine Art Spiel“ zwischen den beiden, sich gegenseitig „den Notarzt vorbei zu schicken”. So lautete die Aussage einer 34-jährigen Ambergerin, die nach einem abgesetzten Notruf die Rettungskette am frühen Dienstagmorgen in Gang setzte.

Notarzt © dpa



Ihre Freundin habe eine Überdosis Tabletten genommen sowie ihren Suizid angekündigt, behauptete die Anruferin.

In der Wohnung wurde das vermeintliche Suizidopfer angetrunken und schlafend angetroffen, von Suizidabsichten aber keine Spur.

Dieses „Spiel“ hat jetzt für die 34-jährige Anruferin strafrechtlichen Konsequenzen, denn den Notruf nur zum Spaß zu wählen, wird mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet.

