Note 2 plus für Breitbandausbau im Kreis Neumarkt

Ludwig Seger, Leiter des Vermessungsamtes, sieht gute Chancen für Flächendeckung mit schnellem Internet - vor 3 Stunden

NEUMARKT - Der Breitbandausbau mit Glasfaserkabel im Landkreis Neumarkt kommt voran. "Wir werden die Flächendeckung mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen", sagt Ludwig Seger, Leiter des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Neumarkt.

Überall im Landkreis sieht man die großen Kabeltrommeln. © Foto: Heinz Wraneschitz



Seit vier Jahren ist die Behörde neben ihrer Hauptaufgabe, der Grundstücksvermessung, auch für die Themen Digitalisierung und Breitband zuständig. Sie ist das Bindeglied zwischen den Anbieterfirmen, den Kommunen und der Regierung. Sie berät die Kommunen über die Förderprogramme, spricht mit ihnen über die Ausbaugebiete. Der gelernte Vermessungsingenieur Ludwig Seger fungiert als sogenannter Breitbandmanager. Drei seiner 28 Mitarbeiter beackern das Gebiet.

"Die Hauptlast der Arbeit lag bei meinem Vorgänger Karl-Heinz Zweckerl. Jetzt geht es darum, die letzten weißen Flecken im Landkreis zu versorgen", sagt Seger. Gemeint sind die Höfe und Weiler, die weit draußen liegen. Damit die auch noch angeschlossen werden können, gibt es für die Kommunen ein zusätzliches Förderprogramm, den "Höfebonus". Der Fördersatz richtet sich nach dem Wirtschaftsvolumen der einzelnen Kommunen, das heißt reiche Gemeinden werden höher gefördert als arme.

Für ganz Bayern stehen für die Jahre 2014 bis 2018 insgesamt 1,5 Milliarden Euro an Fördermitteln zur Verfügung. 15,9 Millionen Euro ist die Höchstfördersumme für die Kommunen im Landkreis Neumarkt, der "Höfe-Bonus" wäre nochmal so hoch. "Das Geld wird reichen", ist sich Seger sicher. Er glaubt, dass 70 bis 80 Prozent der Fördersumme gebraucht werden.

Von 19 Kommunen im Landkreis seien zehn praktisch fertig mit dem Ausbau. Die Glasfaserkabel sind bis zu den Verteilerkästen verlegt, aber die Hausanschlüsse fehlen noch größtenteils. Die Markterkundungen und Ausschreibungen dafür laufen. Die verbleibenden neun Kommunen sind laut Seger zu etwa 80 Prozent fertig. Wenn es beim Breitbandausbau hakt, so liege das meist an den Baufirmen, die nicht hinterher kommen. "Es fehlen einfach die Bagger", sagt Seger.

Eine Übertragungsrate von 30 Mbit/s ist die magische Grenze für die Förderung. Wer noch darunter liegt, bekommt Geld. Darauf hat man sich mit der EU geeinigt. Seger kann sich allerdings nicht vorstellen, dass 30 Mbit/s in zehn Jahren in den Haushalten noch ausreichen werden, vom Gewerbe ganz zu schweigen. In einem Gewerbegebiet in Berching und in fünf weiteren Gewerbegebieten in Bayern ist deshalb ein "Gigabit"-Pilotprojekt geplant, das allerdings noch mit der EU abgestimmt werden muss, um dafür Fördertöpfe auflegen zu dürfen. Das Problem: Andere Länder könnten sich über eine Wettbewerbsverzerrung beklagen, wenn der Staat hier zu stark in den Markt eingreift.

Digitalisierung fördern

Geplant ist ebenso, die Digitalisierung der Schulen in Bayern stärker zu fördern und jedes Klassenzimmer an Breitband anzuschließen. Flächendeckend freies WLAN ist ein weiteres Projekt, das die Staatsregierung vorantreibt. Bayernweit soll es in den Kommunen 20 000 Hotspots geben. Pro Gemeinde werden bis zu zwei Hotspots mit jeweils 2500 Euro gefördert. Zehn Kommunen im Landkreis Neumarkt haben hier bereits Fördermittel beantragt, drei Hotspots — im Vermessungsamt und im Landratsamt in Neumarkt sowie im Verwaltungsamt Mühlhausen — sind bereits in Betrieb, 13 weitere werden wohl bis Jahresende zur Verfügung stehen. Von den neun fehlenden Kommunen haben sechs eigene technische Lösungen realisiert.

Segers Fazit: Er vergibt dem Breitbandausbau im Landkreis Neumarkt die Note 2 plus. "Wir werden die Flächendeckung mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen. Wir sind rechtzeitig auf Glasfaser umgestiegen. Die Fördermittel reichen aus. Auf das Gigabit-Projekt setze ich große Hoffnungen, damit die Kommunen sehen, dass es weitergeht." Die seien beim Breitbandausbau ohnehin immer die Anschieber gewesen.

CHRISTINE ANNESER