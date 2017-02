Notizen aus dem Wirtschaftsspiegel

Die Große Jurahalle in Neumarkt platzte aus allen Nähten, Tausende kamen zum Steidl Reisefest und genossen einen informativen, unterhaltsamen Nachmittag.

Die Dudelsackspieler der Gruppe „Highland Pipes and Drums“ aus Waldsee warben für das Reiseland Schottland. © Fotos: Günter Distler



Vor dem Stand mit 100 von Steidl-Mitarbeitern und deren Freunden selbstgebackenen Kuchen bildeten sich lange Schlangen, auch Sauerbraten, Schnitzel und Kaiserschmarrn gingen gut weg. Zu jedem Getränk gab es ein Los, 500 Gewinne, darunter drei Mehrtagesfahrten, winkten den Glücklichen. Während sich die Kinder beim Torwandschießen oder am Glücksrad vergnügten, konnten die Großen nicht nur Reisen buchen, sondern auch Autos, Trachtenmoden, Brautkleider oder (Wohn-)Accessoires bestaunen und kaufen.

Auch auf der Bühne ging es rund: Da warben zum Beispiel Erica und Anni in holländischer Tracht mit Holzschuhen für eine Reise in ihr Heimatland. Für Begeisterung sorgte auch der Einmarsch der Dudelsackpfeifer der Gruppe "Highland Pipes and Drums" aus Waldsee am Bodensee. "Wir sind überwältigt und begeistert", freute sich Steidl-Marketingleiter Markus Goss über den großen Zuspruch beim Publikum des Reisefestes.

Der Familienbetrieb aus Buchberg bietet seit 1974 jährlich bis zu 700 Busfahrten an. Der Trend gehe zu Städtereisen, sagt Goss, Hamburg und Prag etwa seien beliebt. Die Kunden kombinieren das dann gerne mit dem Besuch einer Musicalaufführung. Weil so manche Flugziele im Orient oder in Nordafrika wegen der prekären Sicherheitslage nicht mehr gefragt seien, rückten nähere Ziele, etwa Italien, bei den Reisegästen wieder stärker ins Blickfeld.

ca