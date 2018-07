Notorischer Kiffer zeigte sich wenig einsichtig

Jugendrichter Marcel Dumke verurteilte jungen Mann zu vier Tagen Arrest — "Machen Sie sich einen schönen Abend" - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Auch nach der zweiten Verurteilung wegen Kiffens fehlte dem Angeklagten die volle Einsicht in die Verwerflichkeit seines Tuns. Jugendrichter Marcel Dumke konnte dem kecken, aber nicht unhöflichen jungen Mann deswegen aber auch nicht richtig böse sein.

Der Marihuanakonsum brachte einem jungen Mann vier Tage Arrest ein. Foto: Daniel Karmann/Symbolbild (dpa)



Im Schwarzachweg in Neumarkt war der Auszubildende in spe von Polizeibeamten beobachtet worden, als er vergnügt in Begleitung eines Freundes einen Joint rauchte. Die beiden wurden angehalten.

Die Polizei stellte das bisschen Tabak-Marihuana-Gemisch sicher und sorgte dafür, dass die Angelegenheit vor Gericht landete. Dumm für den Angeklagten, dass er erst wenige Monate zuvor genau wegen des gleichen Delikts zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden war. Diesmal wurden es vier Tage Arrest.

"Andere saufen sich voll"

Strafen, die er seiner Ansicht nach in dieser Härte nicht verdient habe, wandte sich der Angeklagte ans Gericht. "Ich kiffe halt gelegentlich, habe niemandem etwas getan und niemanden gefährdet. Andere saufen sich die Hucke voll und denen passiert gar nichts."

Eine Argumentation, die für Staatsanwalt Robin Pyka nicht ganz von der Hand zu weisen war. Und auch Richter Marcel Dumke blieb nichts anderes übrig, als sich auf die Gesetzeslage zurückzuziehen, die aktuell nun mal so ist, wie sie ist. Und mit diesem Gesetz überhaupt hat der junge Mann so seine Probleme. "Sie sind gerade mal 18 Jahre alt und haben jetzt schon fünf Einträge im Bundeszentralregister. Wie soll das denn mit Ihnen weitergehen?", mahnte ihn der Richter, der ebenso wie der Staatsanwalt in dem aufgeweckten Angeklagten das Potential sah, etwas aus seinem Leben zu machen.

Da gewisse Reiferückstände nicht auszuschließen waren, wurde Jugendstrafrecht angewandt. Robin Pyka sprach sich für einen Freizeitarrest von zwei Wochen aus, weil andere erzieherische Maßnahmen bislang nichts gebracht hatten. "Sie haben nichts daraus gelernt", stellte er fest.

Richter Dumke machte es gnädiger. Er verhängte einen Arrest von vier Tagen und nahm den Angeklagten in die Pflicht, einen Kurs zu besuchen, der sich an junge Leute richtet, die erstmalig drogenauffällig werden. Der Richter ist überzeugt von dem Angebot der Diakonie, das ohne drohenden Zeigefinger die Gefahren bewusst mache, die der Konsum auch weicher Drogen langfristig mit sich bringe.

Mit leisem Schmunzeln

Das 0,3 Gramm Tabak-Marihuana-Gemisch, mit dem der Angeklagte erwischt worden war, ist natürlich eingezogen worden. Doch die Formalitäten verlangen, dass dafür das Einverständnis eingeholt wird. "Klar", sagte der 18-Jährige auf die entsprechende Frage des Richters, "behalten Sie es und machen Sie sich einen schönen Abend".

Ein anderer Vorsitzender hätte das möglicherweise nicht mit einem leisen Schmunzeln quittiert.

CHRISTIAN BIERSACK