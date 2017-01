Nummernschildklau in Woffenbach

Diebe montierten Kennzeichen in zwei Tiefgaragen ab - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am vergangenen Wochenende sind in Tiefgaragen in der Pöllinger Straße in Woffenbach die Nummernschilder von zwei Autos verschwunden.

Laut Polizeibericht ist in der Zeit von Freitag, 13. Januar, um 19.45 Uhr bis Montag, 16. Januar, um 6.30 Uhr, sind von einem Smart, der in einer Tiefgarage in der Pöllinger Straße stand, Kennzeichen abmontiert und entwendet worden.

In derselben Zeit wurden ebenfalls in der Pöllinger Straße in Neumarkt aus der Tiefgarage eines anderen Hauses zwei Kennzeichen von einem Toyota abgeschraubt und entwendet.

hoe