Nun auch Adventsmarkt in Mühlhausen abgesagt

Absagen auch in Seligenporten und Postbauer-Heng - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Nun ist auch der Weihnachtsmarkt in Mühlhausen abgesagt worden. Bereits am Freitag gab es eine Absage für Seligenporten und die Weiherweihnacht in Postbauer-Heng wurden ebenfalls abgesagt. Grund: Für das Wochenende sind Dauer-Regen und Windböen vorhergesagt.

Die gute Nachricht: Wer am Wochenende einen Ausflug plant, kann getrost auf den dicken Schal und die Mütze verzichten, so richtig kalt wird es nämlich nicht. Doch dafür droht ein unangenehmer Dauerregen, wie die Wetterprognose für die nächsten Tage zeigt.

Wegen dieser Wetterprognose haben nun auch die Mühlhausener ihren Weihnachtsmarkt platzen lassen: "Aufgrund der leider sehr schlechten Wettervorhersagen und vor allem auch den angekündigten Orkanböen muss der Weihnachtsmarkt leider abgesagt werden. Die Vorführung der Schauspiel AG in der Aula der Grund- und Mittelschule Mühlhausen um 14:45 Uhr findet aber statt. Wir wünschen allen Besucher/innen einen schönen Nachmittag."

Bereits zuvor war die „Weiherweihnacht“ am Samstag, 8. Dezember, in Postbauer-Heng abgesagt worden. . „Die Entscheidung fiel nicht leicht, ist aber aus Sicht aller Beteiligten richtig“, heißt es vom Organisations-Team: „Wir freuen uns auf den nächsten Anlauf bei hoffentlich besserem Wetter in 2019.“

Das für das Wochenende vorhergesagte schlechte Wetter mit kräftigen Sturmböen war auch ausschlaggebend dafür, dass sich der SV Seligenporten dafür ausgesprochen hat, den für Sonntag ab 16 Uhr, geplanten Weihnachtsmarkt im Klosterhof in Seligenporten, abzusagen.

Auch die Tenniscracks des TSV Berngau haben ihre für Sonntag geplante Adventswanderung zum Neumarkter Weihnachtsmarkt abgesagt.

Dabei ist das Wetter auch nicht anders als am vergangenen Wochenende, als das Pöllinger Christkind für seinen Prolog "Kirchenasy" erhielt wegen des starken Regens.

Aktualisiert am Samstag, 8. Dezember, um 15.40 Uhr.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail