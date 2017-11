Nur ein Häuflein Bauschutt blieb vom Kamin

NEUMARKT - Der Ziegelkamin der Neumarkter Lammsbräu ist endgültig Geschichte: Nur noch ein kleiner Haufen rußig riechender Ziegel und ein Loch in der Decke waren am Montag Mittag von dem Veteranen der Neumarkter Industriegeschichte geblieben.

Durch das Loch in der Decke ragte bis vor wenigen Tagen noch der aufgemauerte Turmkamin in den Neumarkter Himmel. Nun ist nur noch ein kleiner Haufen Ziegel-Schutt übrig geblieben, der bald auf einer Deponie lagert. © Foto: Hubert Bösl



In den vergangenen Wochen haben die Arbeiter der Nürnberger Firma Industriebau Esser den gemauerten Turm Schicht für Schicht von oben her abgerissen. Dabei standen sie auf Plattformen, das Abbruchmaterial warfen sie in den Kamin. Zunächst fielen sie in ein einen Meter tiefes Loch unter dem Kamin. Dorthin führten die "Füchse", so heißen unterirdisch gemauerten Abgas- Züge, vom Kesselhaus zum Schornstein.

Als das Loch gefüllt war, holten Schaufellader das Material durch die aufgebrochene Kaminwand heraus. Über 200 Kubikmeter Bauschutt, rund 30 Container, kamen zusammen. Ein großer Teil des Materials muss als Sondermüll behandelt werden.

Es sind die Lasten der industriellen Vergangenheit: Die Lammsbrauerei verwendet schon lange Erdgas, den umweltfreundlichsten fossilen Energieträger. Doch ursprünglich wurde dort Pechkohle verfeuert, anschließend bis in die 80er Jahre Schweröl. Beide enthalten sehr viel Schwefel und andere Schadstoffe.

Mit der neuen Energiezentrale der Lammsbrauerei ist auch der alte Turmkamin überflüssig geworden. Die moderne Kraft-Wärme-Kopplung benötigt viel weniger Brennstoff und hat viel geringere Abgastemperaturen. Ein wesentlich niedrigerer Edelstahlkamin ist ausreichend. In dem alten hohen Zug hätte sich Kondenswasser niedergeschlagen und die Ziegelmauern bald zersetzt.

