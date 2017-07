OB-Bewerber Graf hat im Flieger Neumarkt unter sich

Wahlkampfauftakt der CSU mit großem Familienfest auf dem Flugplatz — Alois Karl und sein Kaffee - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Eine "sichere Hand" und "Neumarkt zu Füßen": Nach Metaphern mussten MdB Alois Karl und OB-Kandidat Richard Graf beim Familienfest der CSU auf dem Flugplatz nicht lange suchen. Die beiden waren im Segelflieger aus Pilsach eingeschwebt zum offiziellen Wahlkampf-Auftakt der Partei in Neumarkt.

Sicher gelandet: MdB Alois Karl (li.) und OB-Kandidat Richard Graf schwebten zum Wahlkampf-Auftakt beim CSU-Familienfest auf dem Flugplatz ein. © Foto: Ulrich Schuster



Wie es sich anfühlt, so eine Stadt "unter sich" zu haben, erlebten viele Gäste für eine kleine Weile, die sich zu einem Rundflug über Neumarkt entschlossen. Richard Graf wäre gern das Stadtoberhaupt ab Ende September. Neumarkt gehe es gut, sagt er, doch das liege vor allem an äußeren Faktoren, die die Stadt nicht beeinflussen kann.

Daher meint er, es brauche eine aktivere Gestaltung. Drei Oberbürgermeister hätten das vorgemacht, er erinnerte an die Trias Theo Betz, Kurt Romstöck und Alois Karl. Sie hätten Rücklagen gebildet, Grund erworben und damit eine Basis geschaffen für den Wohlstand der Stadt.

Berühmter Fahrradständer

Jetzt gelte es, Themen wie die Innenstadt-Gestaltung anzugehen, vom großen Entwurf bis zum Detail – dass der "berühmteste Fahrradständer der Innenstadt" in der Klostergasse weiterhin ein Problem sei, verstehe er nicht, nennt ihn als Beispiel. Es brauche mehr bezahlbaren Wohnraum, vor allem für Familien. Auch die Umsetzung der Hochschulpläne dauern ihm zu lange. Und die Firmenansiedlung sei im Moment eher als Firmen-Abwanderung zu bezeichnen.

Der Pachtvertrag mit den Neumarkter Fliegern läuft 2020 aus. Daher gelte es, erst einmal mit der dreistelligen Zahl an Grundbesitzern persönlich zu reden, sagt Graf. "Da muss man als Kapo hin". Das sei zwar viel Arbeit, aber die müsse eben getan werden. Dann könne man über den richtigen Mix aus Gewerbe, Wohnen und eventuell Behörden oder sogar Hochschule reden — auch wenn ihm ein Standort näher an der Innenstadt lieber wäre.

Der Name Alois war gut repräsentiert auf diesem Fest, sogar eine eigene Kaffeeröstung hieß so: "Stark, schwarz, gut", charakterisierte Karl. "Ich hoffe, Sie werden ihn lieben lernen." Auch das Wetter nahm er auf seine Kappe, das "Hoch Alois" sorge für die warme Sommersonne.

Karl sagt, viele Politiker seien konservativ in dem Sinne, dass sie die guten Umfrage-Ergebnisse konservieren wollen. Das klappe nicht, das wisse er, daher müsse man da sein, auf den Wähler zugehen und Gespräche führen. Dafür stehe er bereit. Außerdem regte er an, die Tradition des Flugplatzfestes wieder zu beleben.

Basteln und bauen

Staatssekretär Albert Füracker schaute beim Fest vorbei, packte bei der Klötzchenbaustelle mit an und setzte sich dieses Mal in kein Flugzeug. Er sei aber schon mit Richard Graf geflogen, "mit so einem Piloten fühlt man sich jederzeit wohl", warb er für seinen Parteikollegen.

Viele Gäste schauten auf dem Flugfeld vorbei, ließen sich Kaffee, Kuchen und Gegrilltes schmecken; die Kinder bastelten, drehten am Glücksrad, bauten, kletterten auf einen der betagten Traktoren, die zur Oldie-Schau vorgefahren waren, winkten mit weiß-blauen oder schwarz-rot-goldenen Fahnen und sahen gespannt den Abenteuern des Kasperl im Theater der Deininger Frauen-Union zu.

MAGDALENA KAYSER