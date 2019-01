Ob der Velociraptor auch kleine Kinder frisst?

Publikum bei der Mitmach-Show im Neumarkter Johanneszentrum war todesmutig und abgebrüht - vor 45 Minuten

NEUMARKT - Luka aus Berg ist perfekt vorbereitet: Im "Jurassic-Park"-Pullover ist der Fünfjährige zur Dino-Mitmach-Show in den Saal des Johanneszentrum gekommen. Mit dabei: sein Zwillingsbruder und Papa. "Nur die Mama hatte zu viel Angst", erklären sie.

Auf den typisch amerikanischen Donut hat der Velociraptor (kurz: Raptor) wenig Appetit. © Foto: Alexandra Haderlein



Auf den typisch amerikanischen Donut hat der Velociraptor (kurz: Raptor) wenig Appetit. Foto: Foto: Alexandra Haderlein



Die beiden Jungs wissen, wie welche Dinos heißen und welche Merkmale sie haben: "Wir haben uns mit Filmen vorbereitet." Als es losgeht, sitzen sie gespannt in der ersten Reihe. Als Dinowärter Carmo Neigert anbietet, herumzugehen, um ein Dinobaby von den Kindern streicheln zu lassen, gibt es für die meisten kein Halten mehr. Gewusel entsteht, mutige Kinder laufen vorne weg, einige Eltern mit Smartphones hinterher.

"We entertain you" stand auf dem Anhänger mit den Requisiten für die Show vor dem Johanneszentrum. Die Veranstalter meinen das ernst: Kinder kreischen und quieksen bei den Späßen von Carmo Neigert. Vor Anspannung halten sie mal die Luft an oder die Hände vor den Mund.

Alle Augen sind wieder auf die Bühne gerichtet, als der Dinowärter ein mehr als einen Meter hohes Dino-Ei auf die Bühne schiebt.

Den Donut darf er behalten

Philipp (6) wird auserkoren, an das Ei zu klopfen. Helle Aufregung bei den Kinder, als auf einmal eine Dinohand durch die Eierschale bricht. Mit einem Donut und, sals der Dino den Donut verweigert, mit Fleisch füttert Philipp den Dino – "der ist ja schließlich ein Fleischfresser", erklärt der Dinowärter.

Danach dürfen alle den Dino streicheln. Die meisten Kinder springen erneut begeistert auf. Nur einige wenige bevorzugen weiterhin den sicheren Platz auf Mamas oder Papas Schoß.

Die beiden Freundinnen Ella (5) und Finja (4) aus Mühlhausen sind todesmutig vorne dabei. "Wir wissen ja, die sind nicht echt", sagen sie abgebrüht. Und tatsächlich, sind die teils Computer gesteuerten Figuren aus Schaumstoff, Plastik oder Silikon gefertigt.

Am Ende wurde keines der Kinder von den Dinos gefressen, doch sie haben einiges über die Kreaturen gelernt, die vor rund 65 Millionen Jahren auf der Erde ausgestorben sind.

Alexandra Haderlein E-Mail