OB-Kandidaten boten bösen Zungen Paroli

"Zauderer, Anfänger, Querulant": Bewerber wurden mit gehässigen Aussagen ihrer Kritiker konfrontiert - vor 13 Minuten

NEUMARKT - Geschenkt haben sich die drei Oberbürgermeister-Kandidaten in der OB- Wahlarena der Neumarkter Nachrichten nichts. Doch auch wenn sie dem politischen Gegner gelegentlich Inkompetenz, Untätigkeit oder das Operieren mit "falschen Wahrheiten" vorwarfen, lief die Podiumsdiskussion im vollen Saal des Restaurants Thai Orchid (Pfarrheim Saarlandstraße) niemals aus dem Ruder. Hart, aber nicht unfair.

Ein Blick durch den vollen Saal auf die Bühne der OB-Arena: Die drei Kandidaten Dieter Ries (re.), Thomas Thumann (2.v.re.) und Richard Graf (2.v.li.) bezogen auch zu unangenehmen Fragen Stellung. Ihre Stichwortgeber waren Michael Husarek (Mi.) und Wolfgang Fellner (li.). © Foto: André De Geare



Ein Blick durch den vollen Saal auf die Bühne der OB-Arena: Die drei Kandidaten Dieter Ries (re.), Thomas Thumann (2.v.re.) und Richard Graf (2.v.li.) bezogen auch zu unangenehmen Fragen Stellung. Ihre Stichwortgeber waren Michael Husarek (Mi.) und Wolfgang Fellner (li.). Foto: Foto: André De Geare



Ein gelungener Beitrag für eine lebendige Demokratie, so das Fazit der beiden Moderatoren am Ende einer lebhaften, 100-minütigen Diskussionsrunde – und bei weitem unterhaltsamer als das Kanzlerduell Merkel vs. Schulz am Sonntag.

Sogar die gefürchteten "bösen Zungen" kamen an Mittwochabend zu Wort: Michael Husarek, der frühere Leiter der NN-Lokalredaktion und heutige Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, konfrontierte die drei Bewerber mit (Vor-)Urteilen zu ihrer Person, die im Wahlvolk kursieren. Zur allgemeinen Heiterkeit der Zuschauer.

"Ein unheimlich netter Mann, aber der entscheidet nichts", werde da dem amtierenden Oberbürgermeister vorgeworfen. Thomas Thumann (UPW) konterte mit dem Hinweis auf "unheimlich viele, insbesondere Großprojekte", die in seiner zwölfjährigen Amtszeit und "nicht zu Zeiten der absoluten Mehrheit der CSU" umgesetzt wurden. Und das in einem "bunten Stadtparlament".

"Aus der Ecke sind wir raus"

"Ein notorischer Querulant, der immer dagegen ist": Flitz-Kandidat Dieter Ries ist dieses, "Sie sagen es richtig, Vorurteil" (O-Ton Ries), nicht ganz unbekannt. "Aber aus dieser Ecke sind wir mittlerweile raus", beteuerte er mit Verweis auf eine zuletzt gute Zusammenarbeit mit der CSU.

Deren Kandidat, erst seit dreieinhalb Jahren in der Politik, bekam das gängige Urteil über einen Newcomer an den Kopf geworden: Richard Graf sei unheimlich engagiert, habe aber "null Ahnung von der Kommunalpolitik und der Führung einer Verwaltung", gab Husarek die Bedenken der Straße wider. Der CSU-Herausforderer verstand das eher als Kompliment. Seine Meinung: Ein Quereinsteiger aus der Berufswelt "tut uns richtig gut". Der Abend begann mit einer Einführungsrunde, bei der die drei Nominierten ihr Wahlprogramm kurz vorstellten. Dem schloss sich eine Fragerunde an.

nd