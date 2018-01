OB soll Straßenausbaubeiträge in Neumarkt endlich senken

SPD-Rätin Ursula Plankermann erinnert an noch ausstehende Umsetzung der vom Rat beschlossenen Satzung - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Das geplante Bürgerbegehren der Freien Wähler, die Straßenausbaubeitragssatzung in Bayern abzuschaffen, lässt die SPD-Räte im Stadtrat aufhorchen. Vor allem, weil OB Thumann, selbst Freier Wähler, bisher noch nicht einmal die vom Stadtrat für Neumarkt beschlossene Senkung der Beitragssätze auf 51 Prozent umgesetzt hat. Die SPD unterstellt reines Kalkül.

SPD-Stadträtin Ursula Plankermann hatte sich Innenminister Herrmann bei seinem Besuch im September noch einmal geschnappt und gefragt, ob der Vorschlag aus seinem Ministerium umzusetzen sei. Ja, war die Antwort. © F.: Fellner



SPD-Stadträtin Ursula Plankermann hatte sich Innenminister Herrmann bei seinem Besuch im September noch einmal geschnappt und gefragt, ob der Vorschlag aus seinem Ministerium umzusetzen sei. Ja, war die Antwort. Foto: F.: Fellner



Genau vor drei Jahren, schreibt SPD-Stadträtin Ursula Plankermann in einer Stellungnahme, die den Neumarkter Nachrichten vorliegt, habe die SPD-Fraktion im Januar einen Antrag ins Rathaus geschickt, in demsie die Abschaffung der Neumarkter Straßenausbau-Beitragssatzung gefordert habe. Damals wollten die Stadträte der anderen Fraktionen dieser Forderung nicht folgen und hätten diesen Antrag abgelehnt.

Die Ungerechtigkeiten, die diese Satzung für die Bürger mit sich bringt, hält die SPD nach wie vor für unvertretbar. Es sei inzwischen eine Binsenweisheit, dass sogenannte Anliegerstraßen in den meisten Fällen eben nicht mehr reine Anliegerstraßen seien, sondern seit ihrer Einstufung zu Durchgangsstraßen oder lieb gewonnenen Abkürzungen mutierten. So hat sich der angebliche überwiegende Nutzen für die Anwohner, längst zu einem Allgemeinnutzen für alle Verkehrsteilnehmer gewandelt.

Die SPD habe in den vergangenen drei Jahren die Sache nicht ruhen lassen und überlegt, wie sie die Bürger trotzdem entlasten könne und die Ungerechtigkeiten, wenn schon nicht ganz beseitigen, so doch zumindest so gering wie möglich halten könne.

Nachdem der Arbeitskreis Straßenausbausatzung ergebnislos gescheitert war, habe die SPD mit der CSU- Fraktion einen Weg gefunden und eine neue Straßenausbausatzung mit Unterstützung des bayerischen Innenministeriums ausgearbeitet, die immerhin zu einer Entlastung um 14 Prozentpunkte für die betroffenen Bürger sorge. Dies "ist bis zum heutigen Datum die bürgerfreundlichste Straßenausbausatzung in ganz Bayern". Dass das Innenministerium gegen diese Art der Entlastung habe, das ließ sich Ursula Plankermann bei einem Auftritt von Joachim Herrmann in Neumarkt persönlich bestätigen: Sie passte ihn beim Besuch des CSU-Standes vor dem Neumarkter Rathaus eigens ab.

Nur neue Nebelkerzen?

Selbst die UPW sei dann bei einer erneuten Abstimmung "über ihre vielen Schatten" gesprungen und die Satzung wurde auch mit ihren Stimmen im Stadtrat beschlossen. Für die Bürger wäre das ein schönes Ende eines langen Weges gewesen.

Aber das war alles noch vor der OB- Wahl, schreibt Ursula Plankermann. Nach seiner Wahl habe der OB entschieden, die neue Satzung nicht rechtskräftig werden zu lassen: "Nach der Wahl weigert sich der OB einfach, unseren Stadtratsbeschluss zu vollziehen. Das zeigt, wie wenig Respekt der OB vor uns Stadträten hat und wie wenig bürgerfreundlich er denkt."

In diesem Jahr gebe es nun schon wieder Wahlkampf, schreibt Plankermann etwas ironisch: Von der Neumarkter UPW zwar ein wenig früh eingeläutet, aber sie erinnere sich dunkel daran, dass sie irgendwann auch einmal für eine Neuregelung der Straßenausbausatzung für Neumarkt gestimmt habe: "Aber wie kommt man aus dem Dilemma mal dafür – mal dagegen heraus, ohne als umfallender Bürgerschreck wahrgenommen zu werden?"

Ein Volksbegehren solle es nun richten und für die Abschaffung der Straßenausbausatzungen in Bayern sorgen. Wenn man sich vor Augen führe, wie lange es dauern werde, bis ein Volksbegehren mit all seinen einzuhaltenden Fristen zugelassen wird, dann komme man terminlich leicht bis nach den Wahltag: "Und dann? War es dann doch nur eine Nebelkerze?"

In der Zwischenzeit sei es auf alle Fälle ehrlicher, erst einmal die neu beschlossene, bürgerfreundliche Satzung rechtskräftig werden zu lassen und alle Betroffenen jetzt zu entlasten. Denn zwischenzeitlich bereits bezahlte Beiträge können auch nach einem positiven Bürgerbegehren nicht rückerstattet werden.

Die SPD-Fraktion unterstützt ein Volksbegehren, das die Abschaffung der Straßenausbau-Beitragssatzungen zum Ziel hat. Da dies aber länger dauert und die jetzt betroffenen Bürger nicht mehr erreichen wird, fordern die Neumarkter SPD von OB Thumann, die Neufassung der beschlossenen Satzung endlich zur Rechtskraft zu bringen und die Entlastung der Bürger nicht weiter auf die lange Bank zu schieben.

nn/wof