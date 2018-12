OB-Sprechstunde für junge Leute im knalligen Partybus

NEUMARKT - Ein gelber US-Schulbus parkte gestern Nachmittag vor dem Neuen Markt. Im "chilligen" Inneren warteten nicht gepolsterte Sitze und eine Bar auf jugendliche Gäste – sondern auch Oberbürgermeister Thomas Thumann mit einem offene Ohren für die Bürgerschaft der nächsten Generation.

Warm und „chillig“ war es im umgebauten US-Schulbus, in dem junge Neumarkter ungezwungen mit OB Thumann plaudern konnten. © Andre De Geare



Das soll der Auftakt zu einer "neuen Serie" sein, erklärt der OB seinen ersten Gesprächspartnern im "Partybus". Einer Reihe mit persönlichen Begegnungen von Kommunalpolitik und Stadtjugend: "Das finde ich viel besser als Jugendkonferenzen oder Jugendparlamente", sagt Thomas Thumann. Da pflichtet ihm Sigi Müller voll bei: "Jugendparlamente sind fast überall nach den ersten Sitzungen wieder zu Erliegen gekommen", ergänzt der Leiter des städtischen Jugendbüros.

Von nun an sucht Thumann also das Vier- oder zumindest das Wenige-Augen-Gespräch mit der Neumarkter Ü20. Eine Idee, die aus dem Jugendforum des G6 entsprungen ist. "Treffen an ganz verschiedenen Locations", kündigt der OB an.

Die erste "Location" ist eine auf vier Rädern und extra für diese erste Sprechstunde angemietet: der "Partybus" aus Nürnberg. Von außen ein typischer US-amerikanischer Schulbus, der aber im Innern umgebaut wurde für Rundfahrten und Feste.

Der Neumarkter Oberbürgermeister wollte sich auch einen Eindruck davon machen, wie die Neumarkter Ü20 so tickt. © André De Geare



Warm und behaglich ist es auf den weichen Polstersitzen, auf denen nacheinander kleine Gruppen junger Leute zwischen 14 und 20 Jahren Platz nehmen. Hier bekommt das Stadtoberhaupt einen Eindruck davon, wie die Neumarkter Jugend tickt. Es geht um Freizeitmöglichkeiten, ums zukünftige Schlossbad, aber auch um den städtischen Verkehr, der mit dem Rad nicht immer leicht zu meistern ist. Alle Themen werden gesammelt und später im Jugendbüro ausgewertet.

Thomas Thumann verspricht seinen jungen Gästen "eine Politik auch für die nächsten Generationen". Und vielleicht mündeten die Gesprächsrunden ja einmal in eine Art Beirat von und für Jugendliche, wie es ihn für Senioren auch schon lange gibt.

Jugendbüro-Chef Sigi Müller nutzt die Gelegenheit, um gleich noch auf das neue Programmheft des G6 mit allen Terminen im Frühjahr 2019 hinzuweisen. Und darauf, dass sein Büro ab sofort Betreuer für die "Kinderkünstlertage 2019" sucht. So heißt das Ferienprogramm der Stadt im kommenden Sommer, das diesmal unter dem Motto "Leben in Europa" stehen wird.

NICOLAS DAMM