OB Thumann und Mitbewerber stehen Rede und Antwort

Die Neumarkter Nachrichten laden zur Diskussionsrunde in den großen Saal des Pfarrheims an der Saarlandstraße ein - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am 24. September ist Wahltag: Dann bestimmen die Neumarkter, wer für die nächsten sechs Jahre Oberbürgermeister in der Jurastadt sein wird. Drei Kandidaten sind im Rennen, neben dem amtierenden OB Thomas Thumann die Herausforderer Richard Graf von der CSU und Dieter Ries von der Freien Liste Zukunft.

Die Anwohner aus der westlichen Altstadt warten auf eine Antwort aus dem Rathaus. © Fritz Etzold



Die Neumarkter Nachrichten haben in guter Tradition alle drei Bewerber zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, bei der sie sich auch den Fragen der Leser stellen werden. Moderiert wird die Runde von Chefredakteur Michael Husarek und Lokalredaktions-Leiter Wolfgang Fellner, diskutiert wird am 6. September ab 19.30 Uhr im Saal des Pfarrheims an der Saarlandstraße in Neumarkt.

CSU-OB-Kandidat Richard Graf © Foto: Fellner



Themen, die die Neumarkter bewegen, gibt es genug: Viele Fragen gibt es zur Nachverdichtung in der Stadt, zur Gestaltung des Marktplatzes oder, wie die Altstadt attraktiv gehalten werden kann. Ein anderer Aufreger ist die Frage, ob das Trinkwasser zu hart ist. Der Werksenat hat in seiner letzten Sitzung einen Bürgerantrag abgelehnt, diese Frage noch einmal untersuchen zu lassen – was die Forderung provozierte, das Thema doch auch im Stadtrat zu behandeln.

Die ersten Spatenstiche sind zwar getan, so ganz glücklich sind aber nicht alle Anwohner und manche politischen Akteure mit dem Bau des Ganzjahresbades auf dem Areal des Freibades nicht. Reichen mehr Parkplätze oder welche sind die Stellschrauben, an denen gedreht werden kann, damit das Projekt in den Augen aller zum Erfolg wird?

Flitz-OB-Kandidat Dieter Ries © Foto: Meyer



Ein weiteres Thema, das die Gemüter bewegt: Was passiert rund um das Areal des ASV Neumarkt, wenn der Stadtverein dort plötzlich zwei Euro Parkgebühr pro Tag verlangt? Was in der Aufregung über diese Frage nicht vergessen werden sollte, ist die Tatsache, dass es in den städtischen Parkhäusern wesentlich teurer ist – im Vergleich mit Nürnberg sind aber selbst diese Summen noch günstig. Da kommt man mit zwei Euro nicht weit. Losgelöst davon: Wie wird die Stadt bei der Sanierung der Turnhalle des ASV Neumarkt einsteigen? Das ist für die Mitglieder des größten Vereins der Stadt eine existentielle Frage.

Die Stadt Neumarkt steht blendend da im Moment, die Arbeitslosigkeit, die Zahl der Arbeitsplätze, der Steuereinnahmen, das alles befindet sich im zwölften Jahr der Regentschaft von OB Thomas Thumann auf Rekordwerten. Aber auch bei den Ausgaben ist es nicht anders: Der Invest Ganzjahresbad ist der größte in der Stadtgeschichte.

Der amtierende OB Thomas Thumann © F.: Fellner



Wie geht es weiter, mit wem geht es weiter, wo liegt das Ziel: Darüber wollen die Neumarkter Nachrichten mit Ihnen an diesem Abend diskutieren. Wir befinden uns in der Vorbereitungsphase, die Themen werden gerade abgesteckt: Wenn Sie mit Fragen dazu beitragen wollen, dann senden Sie uns diese per Email oder mit der Post, wir werden sie sichten und mit den drei Diskutanten im Vorfeld absprechen.

Wir werden nicht jede Frage aufgreifen können, und auch vor Ort wird es eine offene Fragerunde geben – aber schicken Sie uns Ihre Anregungen schon jetzt zu, damit wir sie beachten können. Die Neumarkter Nachrichten veranstalten die Diskussionsrunde in Kooperation mit dem Katholischen Erwachsenenbildungswerk und dem Evangelischen Bildungswerk.

Ihre Fragen an die Kandidaten senden Sie bitte an redaktion-neumarkt@pressenetz.de oder an die Neumarkter Nachrichten, Mühlstraße 5, 92318 Neumarkt

wof