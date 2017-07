OB Thumann wünscht sich "Studis" in der Altstadt

Neumarkter Stadtrat befasst sich am Donnerstag mit Suche nach Standort für Hochschulgebäude

NEUMARKT - Im vergangenen Herbst sind 40 Bio-Management-Studenten der TH Nürnberg ins Neumarkter Haus St. Marien eingezogen. Das sollte aber nur eine Zwischenlösung für den eigenständigen Studiengang sein. Die Suche nach einem geeigneten Standort für ein neues Hochschulgebäude wird am kommenden Donnerstag im Stadtrat weitergeführt.

Das leerstehende Altenheim (li.) am Residenzplatz und der Kinderhort daneben sind im Besitz der Stadt. Hier kann sich Oberbürgermeister Thomas Thumann eine „Hochschule mitten in der Stadt“ gut vorstellen. © Foto: André De Geare



"Wo siedeln wir die Hochschule für Management in der Biobranche künftig an?" Diese rhetorische Frage hat Oberbürgermeister Thomas Thumann den Parteifreunden beim Wahlkampfauftakt im Staufer Sportstüberl gestellt. Und sie gleich selbst beantwortet: Für ihn kommt nur der Residenzplatz in Frage (wir berichteten). Nach dem IMA-Konzert vergangene Woche sei er nachts über den Platz gegangen: "Und der hat genau das, was es für die Hochschule braucht", schwärmte er.

Die Stadt sei im Besitz des Altenheimes, des Kinderhortes. Dieser werde an die Grünbaumwirtsgasse umgezogen. Dann gehöre der Kommune das Areal längs der Kaminfegergasse, bis hinüber zur Glasergasse reiche städtischer Besitz, dazu komme noch als weitere Ausweichmöglichkeit genug Gelände an der Mühlstraße. "Wenn wir schon hoheitliche Aufgaben des Freistaates übernehmen, wollen wir die Hochschule mitten in der Stadt, damit sich hier studentisches Leben entwickelt, damit hier Leben in die Stadt kommt."

Kein Wort verlor der OB dabei über Alternativvorschläge wie das vom Besitzer selbst ins Gespräch gebrachte Areal der Glossner-Brauerei am Ludwigshain oder das Sonderpädagogische Förderzentrum, das bald auf das Areal der Gymnasien umzieht; damit wäre ein markanter, innerstädtischer Bau in bester Lage und in direkter Anbindung zum Bahnhof frei. Repräsentativ allemal dazu. Doch der OB setzt offenbar nur auf die Karte Residenzplatz. "Ich bin gespannt, was am Donnerstag im Stadtrat passiert", sagte er und lächelte, sich seiner Sache gewiss.

Die letzte Sitzung des Stadtrates vor den Sommerferien beginnt am Donnerstag um 17.15 Uhr im Rathaussaal. Mit 14 Punkten ist die Tagesordnung gut gefüllt. Den Anfang macht der Ausbau der Neumarkter Umgehung (B 299). Der dreispurige Ausbau des Münchener Rings bei Woffenbach wird dem Gremium vorgestellt.

Beiträge zum Straßenausbau

Die Rittershofer Kreuzung wird überbrückt. Nach dem Umbau der Einmündung des inneren in den äußeren Ring beim neuen Autohaus Kölbl soll später der dreistreifige Ausbau zwischen den Anschlüssen Neumarkt Süd und Sengenthal Nord folgen.

Die Wohncontainer, in denen die Stadt Wohnsitzlose unterbringt, reichen nicht aus. Deshalb sollen sie erneut um weitere Einheiten erweitert werden. Auch will die Stadt die Regelung für die Randzeiten- und die Notfallbetreuung für Kinder fortsetzen.

Es folgt ein heißes Eisen: die Beitragssätze für den Straßenausbau. Wie berichtet, kam Bewegung in das seit Jahren strittige Thema, seit CSU und SPD einen gemeinsamen Antrag auf eine Beitragssenkung vorgelegt haben. Daraufhin konterte die Stadtverwaltung mit einem eigenen Vorschlag. Inzwischen hat Flitz einen eigenen Antrag zu den Straßenausbaubeiträgen eingereicht.

Ein weiterer Streitpunkt ist die Stellplatzsituation im Umfeld des zukünftigen Ganzjahresbades. Die Verwaltung wird am Donnerstag den Stadträten hierzu neue Erkenntnisse vorlegen. An den Kapellenäckern in Höhenberg entsteht ein Wohngebiet. Nun liegen die Stellungnahme der Behörden und der Öffentlichkeit vor, Billigungs- und Auslegungsbeschluss soll in der Sitzung folgen.

Für alle Eventualitäten wurden gleich vier zusätzliche, hauptamtliche Stellen für die Neumarkter Feuerwehr in den städtischen Stellenplan aufgenommen. Bei einer Sitzung im Frühjahr hatte SPD-Stadträtin Ursula Plankermann moniert, das seien zu viele. Nun muss der Stadtrat entscheiden, wie viele neue hauptamtliche Feuerwehrleute tatsächlich eingestellt werden. Kaum Widerspruch dürfte sich hingegen bei der Anschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Pölling regen.

NICOLAS DAMM UND WOLFGANG FELLNER