OB-Wahl: Rededuell der Kandidaten beim Frühstück

Thomas Thumann und CSU-Herausforderer Graf stellten sich Wirtschaftsvertretern und Geschäftsleuten - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Es war das erste gemeinsame Unternehmerfrühstück, zu dem IHK, Wirtschaftsbeirat und -junioren sowie aktives Neumarkt eingeladen hatten, und es war das erste Mal, dass die "Spitzenkandidaten" bei der OB-Wahl, wie sie Citymanager Roland Kittel bezeichnete, sich gemeinsam den Fragen des Auditoriums stellten. Wobei die Themenkomplexe Innenstadtentwicklung und Aus- und Weiterbildung, sprich Hochschule, die Geschäftsleute am meisten interessierten.

Diskutierten beim „Unternehmerfrühstück“: OB Thomas Thumann (UPW, links) und Richard Graf (CSU). © Foto: Jürgen Dennerlohr



Das erste Wort hatte der Oberbürgermeister. Erwartungsgemäß sah Thomas Thumann die Stadt auf einem guten Weg. Gerade im Bereich Unteres Tor mit dem "großstädtischen Charakter" dank Neuem Markt und dem neu geschaffenen Platz mit der Unterführung habe sich die Stadt enorm entwickelt. Dazu kommen nun direkt anschließend die von Franz Ehrnsperger geplante Bebauung an der Dammstraße, an der Nürnberger Straße der Neubau des Landwirtschaftsamtes mit dahinter liegender Wohnbebauung.

Bald 40 000 Einwohner

"Wir werden bald mehr als 40 000 Einwohner haben, und die müssen auch Wohnraum finden" verteidigte er die "Nachverdichtung" auf manchen Grundstücken. Wobei auch die Altstadt als Wohngegend wieder attraktiver werde, allein aktuell sechs Bauanträge zeigten das Interesse von Investoren. Auch wenn sich in der Geschäftswelt gerade in letzter Zeit einiges getan habe, von Umbauten und Sanierungen bis hin zu Umzügen, haben es die Kaufleute angesichts des zunehmenden Online-Handels nicht leicht, sich zu behaupten. Um hier eventuelle Schließungen auffangen zu können, sei ein Gegentrend nötig, und wenn wieder mehr Menschen dort leben, belebt das auch die Innenstadt. Genau wie die Studenten.

Deshalb, ist OB Thumann überzeugt, ist der einzig richtige Standort für eine Hochschule auch in der City, und zwar beim Residenzplatz. Denn schon jetzt zeige sich, dass man, wenn im Herbst der zweite Jahrgang das Biomanagement-Studium aufnimmt, im Haus St. Marien an Kapazitätsgrenzen stößt. Wobei der OB nicht allein auf die Außenstelle der Nürnberger OHM-Hochschule setzt, sondern die potentiellen Studiengänge breiter aufstellen will. So sei mit der Hochschule Amberg-Weiden, die sich ebenfalls ein zweites Standbein in Neumarkt vorstellen kann, das Feld Digitalisierung und IT-Sicherheit angedacht, von dem viele Unternehmen profitieren könnten.

In dem Punkt, dass eine Hochschule sehr positiv für die Entwicklung der Stadt ist, stimmte auch Richard Graf zu. Doch ansonsten sah der CSU-Herausforderer erwartungsgemäß "vieles nicht so positiv, im Gegenteil". Das fange schon beim Standort beim jetzigen Kinderhort am Residenzplatz an. Man dürfe nicht den gleichen Fehler machen wie beim Ganzjahresbad und sich festlegen, ohne vorher die Alternativen wie beispielsweise Erwin-Lesch-Schule oder Glossner-Areal geprüft zu haben. Auch die Parkplatzfrage in Innenstadtnähe müsse bedacht werden.

Wobei Graf beim Thema Innenstadt gerade angesichts der Leerstände auch bei städtischen Gebäuden das alles andere als attraktive Bild kritisierte und bemängelte, dass die Stadt "mit schlechtem Beispiel" vorangehe. Viele Lösungsvorschläge würden einfach ignoriert. Zwar müssten die Geschäftsleute selbst auf das veränderte Einkaufsverhalten der Bevölkerung reagieren, die Stadt müsse aber die Rahmenbedingungen schaffen, dass das auch schnell und einfach geht. Die Verwaltung müsse flexibler werden und sich als "Partner" verstehen, der Lösungen anstatt das Haar in der Suppe sucht.

Wie ihm überhaupt einiges zu langsam geht. Seit vielen Jahren sei bekannt, dass 2020 der Vertrag mit der Flugsportvereinigung ausläuft, doch bis heute gebe es keinen Plan, was auf der 65 Hektar großen Fläche geschehen soll. Hier hätte man viel früher und intensiver an die Grundstücksbesitzer ran gehen und ein Konzept für dieses Entwicklungsgebiet ausarbeiten müssen.

Die Stadt könne die fehlenden Facharbeiter auch "nicht liefern", aber sie könne die Voraussetzungen schaffen, dass gut ausgebildete Leute gerne hier her ziehen und hier arbeiten, so Graf.

"Zweifel steigen"

Obwohl von der Regie eigentlich eine Debatte der Kontrahenten untereinander nicht vorgesehen war, wollte Thomas Thumann dann doch noch auf einige der "massiven Angriffe" eingehen und erinnerte Graf daran, dass der selbst 2014 mit für das Ganzjahresbad am jetzigen Standort gestimmt habe, den er jetzt kritisiere.

Dazu Graf: "Die Zweifel werden immer größer, ich bin mir nicht mehr sicher, dass das damals die richtige Entscheidung war".

Schon in der nächsten Stadtratssitzung würden die Planungen für weitere Parkplätze für das Bad präsentiert, dann sei diese Diskussion hoffentlich auch endlich vom Tisch, so Thumann. Und mit der "Aufmöblierung" der Innenstadt und der neuen Beleuchtung werde die Attraktivität deutlich gesteigert. "Wobei sicher kein Auswärtiger nach Neumarkt kommt, nur weil wir hier ein neues Pflaster verlegen".

Das letzte Wort hatte dann allerdings nicht der OB, sondern "die Frauen", wie IHK–Geschäftsführerin Silke Auer abschließend anmerkte. Und sich Impulse für eine positive Entwicklung und eine gute Zusammenarbeit zwischen den Firmen und der Verwaltung wünschte.

JÜRGEN DENNERLOHR