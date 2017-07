Obdachloser schlüpft in fremde Wohnung

REGENSBURG - Erst verschaffte sich ein 33-jähriger Regensburger über den Balkon Zutritt zu einer fremden Wohnung. Als die Polizei kam, beschimpfte er die Beamten und schlug einen mit der Faust.

Ein 33-jähriger Regensburger, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, hielt sich unberechtigt in einer aktuell verlassenen Wohnung in der Runtigerstraße in Regensburg auf, in die er über den Balkon eingedrungen ist.

Zur Feststellung seiner Identität sollte der Mann auf die Dienststelle der Polizeiinspektion Regensburg Süd gebracht werden. Damit war er aber nicht einverstanden und schlug dabei einem der eingesetzten Polizeibeamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Beamte wurde dadurch leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Auf der Dienststelle beleidigte der Regensburger noch einen weiteren Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt, ihn erwartet nun eine Strafanzeige.



