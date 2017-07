Oberbuchfeld feiert ab Freitag Kirchweih

DEINING/OBERBUCHFELD - An diesem Wochenende findet in Oberbuchfeld wieder die traditionelle Jakobikirwa statt. Bereits zum 43. Mal wird sie gefeiert, und wie schon seit Jahrzehnten geht es bis einschließlich Montag rund in dem ansonsten beschaulichen Ort in der Gemeinde Deining.

Die über 40 Kirwamoidla und Kirwabuam von Oberbuchfeld haben sich auch heuer wieder ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht. © Foto: Michael Sturm



Die über 40 Kirwamoidla und Kirwabuam haben sich auch heuer wieder ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht. Die Kirwa beginnt am Freitag um 20 Uhr mit einem Kabarettabend und den "bayerischen Vollweibern" Barbara Preis und Loretta Salami alias "Die zwoa Reiziggen". Mit ihrem Kabarettprogramm "s’Leb’n waar so einfach, wenn’s ned so schwaar war" werden die beiden Damen für Lacher im Festzelt sorgen.

Eintrittskarten gibt es noch an der Tankstelle in Deining, außerdem unter www.okticket.de, sowie den offiziellen okticket-Vorverkaufsstellen wie dem Rathaus Deining. Zudem wird es am Freitag für Kurzentschlossene noch eine Abendkasse geben.

Zehn Tanzpaare

Am Samstag wird die Kirwa offiziell durch den Bieranstich mit dem Deininger Bürgermeister und Schirmherrn Alois Scherer eröffnet. Danach wird die bayerische Partyband "Rundumadum" für Stimmung im Festzelt sorgen.

Der Kirwasonntag startet mit dem Gottesdienst in der Oberbuchfelder Jakobuskirche, anschließend wird ein politischer Frühschoppen mit dem Neumarkter Bundestagsabgeordneten Alois Karl abgehalten.

Bereits zum vierten Mal wird um 17.30 Uhr der Kirwabaum ausgetanzt. Zehn Paare proben seit Wochen die verschiedenen bayerischen Tänze und Gstanzl, damit das Austanzen auch dieses Jahr wieder zum Highlight wird. Im Anschluss wird mit den "Stodlrocker" im Festzelt gefeiert. Gegen 22 Uhr findet die Verlosung des Kirwabaums statt.

Der Kirwa-Abschluss wird am Montag mit dem traditionellen Fingerhackl-Turnier erfolgen. In den Klassen Schwer- und Leichtgewicht, sowie in der Damenklasse werden die Sieger ermittelt. Auch ein Turnier für Kinder und Jugendliche wird es wieder geben. Beginn des Wettkampfs ist um 19 Uhr, für Unterhaltung in den Pausen sorgt die Musikgruppe "JaWoi".

Der Eintritt am Samstag, Sonntag und Montag ist jeweils frei.

