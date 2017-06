Oberhembach: Brand in Reithalle ging glimpflich ab

Heuballen hatte sich vermutlich selbst entzündet - vor 11 Stunden

PYRBAUM - Am Freitagmorgen brannten Heuballen in einer Pferdestallung in Oberhembach (Gemeinde Pyrbaum). Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden.

Auf der Suche nach möglichen Glutnestern räumte die Feuerwehr Heuballen aus der Scheune. Foto: Wolfgang Fellner



Kurz nach 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte von dem Brand in einer Reithalle informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten sich darin gelagertes Heu selbst entzündet.

Die Feuerwehren Pyrbaum, Wendelstein und Oberhembachwaren schnell vor Ort und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude. Der Schaden dürfte bei rund 5000 Euro liegen.

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

