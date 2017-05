Oberndorf feiert ausgelassen Kirchweih

Mit Zelt, Baum und Musik — Ausklang am Montag - vor 1 Stunde

FREYSTADT/OBERNDORF - Die Kirchweih im 170-Seelen-Ort Oberndorf bei Freystadt ist der dörfliche Höhepunkt im Jahr.

Seit einigen Jahren wird in Oberndorf wieder ein Kirwabaum aufgestellt; allerdings nicht per Hand, sondern mit maschineller Unterstützung. © Foto: Anne Schöll



Deshalb stellen die Jüngeren im Dorf seit einigen Jahren wieder einen Kirwabaum auf – nicht per Hand, sondern mit maschineller Unterstützung. Außerdem gibt es ein Kirwa-Programm mit Zeltbetrieb.

Der Auftakt am Freitag startete mit einem Schafkopfturnier, zu dem sich sechs Partien zusammengefunden haben. Gewonnen hat Benjamin Regnet aus Oberndorf vor Michael Rückert und Rainer Ulrich, beide aus Thannhausen. Am Samstag in aller Frühe um fünf Uhr haben sich einige auf den Weg gemacht, um den Kirwabaum nach alter Tradition zu besorgen. Bereits im Vorfeld waren Fichtenkränze geflochten worden, mit denen man ihn bestückt hat, bevor man das Traditionsstangerl in die Senkrechte gehievt hat. Abends dann spielten die "Foxtrott" im Zelt zünftig auf.

Den Sonntag dominierte der Festgottesdienst mit Pfarrer Tobias Schäfer aus Sulzkirchen samt musikalischer Gestaltung durch den Posaunenchor in der evangelischen Marienkirche. Zeltbetrieb und die Kirwa-Baumverlosung am Abend lockten die Besucher an. Mit der Nachkirchweih am Montag geht das Fest zu Ende.

as