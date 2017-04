Oberpfalz: 57-Jähriger soll zwei Mädchen missbraucht haben

Dringender Tatverdacht: Amtsgericht erlässt Haftbefehl gegen den Mann - vor 1 Stunde

REGENSBURG - In Regensburg soll ein Mann zwei Mädchen missbraucht haben. Der 57-Jährige lotste die Kinder in seine Wohnung und verging sich 30 Minuten lang an ihnen. Noch am Dienstagabend wurde er verhaftet.

Was genau in der Wohnung im Regensburger Stadtsüden passiert ist, ist noch unklar. Die Polizei spricht aber in einer Pressemitteilung von "Missbrauch" und von "Berührungen im Intimbereich". Der 57-Jährige, der dringend tatverdächtig ist, lotste zwei Mädchen gegen 17 Uhr am Dienstagnachmittag in seine Wohnung. Dort blieben die Kinder etwa 30 Minuten, das zumindest ist der aktuelle Ermittlungsstand der Kriminalpolizei.

Die beiden Mädchen offenbarten sich ihren Eltern, die umgehend die Polizei alarmierten. Die Kriminalpolizei nahm den 57-Jährigen noch in der Nacht auf Mittwoch fest.

Jetzt wurde der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Offenbar sind die Beweise so schwerwiegend, dass das Amtsgericht Regensburg noch am Mittwoch Haftbefehl gegen den 57-Jährigen erließ. Mittlerweile sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.