Oberpfalz: Brüderpaar stirbt nach Unfall an Heiligabend

Die beiden Männer waren bei Nittenau im Landkreis Schwandorf unterwegs - vor 6 Stunden

NITTENAU - Ein schrecklicher Unfall hat in den frühen Morgenstunden des Heiligen Abends zwei Menschenleben gefordert. Ein Brüderpaar war erst gegen eine Gartenmauer und anschließend gegen einen Baum gekracht.

Das Auto ist völlig zerstört, beide Insassen starben bei dem schrecklichen Unfall. © NEWS5 / Pieknik



Das Auto ist völlig zerstört, beide Insassen starben bei dem schrecklichen Unfall. Foto: NEWS5 / Pieknik



Am 24. Dezember gegen 3.15 Uhr war das Brüderpaar, ein 30-Jähriger und ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Rottal-Inn, mit einem VW-Golf auf der Fischbacher Straße bei Nittenau in Richtung Süden unterwegs. An der Ortseinfahrt von Nittenau kam der Wagen laut Polizei dann aus bislang nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte an eine Gartenmauer und letztlich gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass die beiden Brüder bei dem Unfall starben.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Amberg die Zuziehung eines Sachverständigen an.

Hier finden Sie alle Polizeimeldungen des Tages.

Bilderstrecke zum Thema Tragischer Unfall an Heiligabend: Brüderpaar stirbt nach Unfall Bei einem schweren Unfall im Landkreis Schwandorf sind in den frühen Morgenstunden des Heiligen Abends ein 30-Jähriger und ein 20-Jähriger verstorben. Die beiden Männer waren mit ihrem Auto gegen eine Gartenmauer und anschließend gegen einen Baum geprallt.



fw

Mail an die Redaktion