Oberpfalz: Eisglätte verursachte rund 70 Unfälle

Schwerpunkte waren in der Nacht zum Donnerstag Schwandorf und Neustadt - vor 6 Stunden

REGENSBURG - Regen in kalten Nächten sorgt für eisige Straßen: Wegen Eisglätte gab es wieder eine Serie von Unfällen in der Oberpfalz in der Nacht zum Donnerstag. Hauptsächlich die Landkreise Neustadt an der Wladnaab und Schwandorf waren betroffen.

Symbolbild © Archiv / dpa



Symbolbild Foto: Archiv / dpa



In der Nacht zum Donnerstag führten erneut Niederschläge zu eisglatten Straßen und Gehwegen, wodurch in Teilen der Oberpfalz mehrere Verkehrsunfälle registriert wurden. Vor allem im Berufsverkehr häufte sich die Anzahl der Unfälle auf den teils spiegelglatten Fahrbahnen und Gehwegen.



In Teilen der Oberpfalz, vor allem in den Landkreisen Schwandorf und Neustadt a.d. Waldnaab, kam es seit etwa Mitternacht auf Gehwegen und Straßen zu überfrierender Nässe. Bis in die frühen Morgenstunden, 06.45 Uhr, registrierte die Einsatzzentrale des PP Oberpfalz in der gesamten Oberpfalz 25 Verkehrsunfälle, bei denen es glücklicherweise nur zu Blechschäden gekommen war.



Im Verlauf des einsetzenden Berufsverkehrs erhöhte sich die Anzahl der mitgeteilten Verkehrsunfälle schlagartig. So konnten bis 8.30 Uhr weitere mehr als 30 Verkehrsunfälle mit Schwerpunkten in den Landkreisen Schwandorf und Neustadt a.d. Waldnaab verzeichnet werden. Dabei verletzten sich insgesamt acht Personen leicht, eine davon musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.



Ab etwa 9.30 Uhr entspannte sich die Verkehrssituation, der Berufsverkehr war vorüber, die Straßen entsprechend enteist. Es kam im weiteren Verlauf nur noch zu wenigen Verkehrsunfällen aufgrund von Glätte.



Insgesamt bekam das Polizeipräsidium Oberpfalz von Mitternacht bis gegen Mittag rund 70 Verkehrsunfälle gemeldet, die bis auf leichte Verletzungen glimpflich abgingen.



Die Entwicklung der weiteren Wetterbedingungen muss abgewartet werden. Das Polizeipräsidium Oberpfalz rät bei solchen Verkehrs- und Wetterverhältnissen, mit angepassten Geschwindigkeit und genügende Abstand zu fahren.

nn