Oberpfalz: Vollbrand in Weigendorfer Lagerhalle

Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort - vor 1 Stunde

WEIGENDORF - Am Donnerstagabend geriet in einem Industriegebiet in Weigendorf (Landkreis Amberg-Sulzbach) eine Lagerhalle in Brand. Wie es dazu kam, ist derzeit noch unklar.

Ein Brand in einer Lagerhalle in Weigendorf rief ein Großaufgebot von Einsatzkräften auf den Plan. © Feuerwehr Happurg



Eine Lagerhalle in Weigendorf nahe Sulzbach-Rosenberg hat Feuer gefangen. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr sind vor Ort, um den Vollbrand zu löschen. Die Gefahr, dass das Feuer auf gegenüberliegende Gebäude übergeht, besteht laut eines Sprechers der Einsatzzentrale der Polizei Oberpfalz nicht. Verletzt wurde niemand. Es haben sich große Rauchschwaden gebildet.

Warum das Gebäude in Brand geriet, ist noch völlig unklar und aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Beim Verkehr auf der nahegelegenen B14 und auf den Bahngleisen gibt es laut Polizei derzeit keine Einschränkungen.

Der Brand sorgte für eine enorme Rauchentwicklung. © Feuerwehr Happurg



krei