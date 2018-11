Oberpfalz: Weigendorfer Halle brannte lichterloh

WEIGENDORF - Am Donnerstagabend geriet in einem Industriegebiet in Weigendorf (Landkreis Amberg-Sulzbach) eine Lagerhalle in Brand. Wie es dazu kam, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden soll nach ersten Schätzungen eine Million Euro hoch sein.

Eine Lagerhalle einer Fenster- und Türenbaufirma in Weigendorf nahe Sulzbach-Rosenberg hat am Donnerstag gegen 18 Uhr Feuer gefangen. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um den Vollbrand zu löschen. Die Gefahr, dass das Feuer auf gegenüberliegende Gebäude überging, bestand laut eines Sprechers der Einsatzzentrale der Polizei Oberpfalz nicht. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle, das Gelände darf jedoch noch nicht betreten werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf eine Million Euro. Warum das Gebäude in Brand geriet, ist noch völlig unklar. Der Ursachenforschung wird sich am Freitag die Kriminalpolizei annehmen.

