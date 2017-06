Oberpfälzer Kabarettpreis geht an Wolfgang Kamm

MÜHLHAUSEN - Wolfgang Kamm hat den 2. Oberpfälzer Kabarettpreis gewonnen. In ihrem Urteil folgte die Jury dem Votum des Publikums, das sich schon nach dem Auftritt der Kandidaten den Hemauer ganz oben auf dem „Stimmfilz“ hatte.

Wolfgang Kamm (4.v.li.) wurde zum Träger des Oberpfälzer Kabarettpreises erkoren. Am Sonntag steht er noch einmal auf der Bühne des Bendersaals, dann zusammen mit Lizzy Aumeier und Toni Lauerer. © Karg



Am Sonntag, 25. Juni, um 19 Uhr wird Ottfried Fischer im Bendersaal den Kabarettpreises „Die Läuferin“ an Wolfgang Kamm überreichen. Anschließend tritt der Preisträger mit Toni Lauerer und Lizzy Aumeier auf.

Die Jury um Lizzy Aumeier, Ehemann Andreas Stock, Toni Lauerer, Günter Nützel, Friedrich Graf und Bürgermeister Hundsdorfer hatte es nicht leicht, aus dem Kreis der fünf Kandidaten einen Sieger zu küren. Unterstützung bot ihnen da das „Bierfilzl-Voting“ des Publikums, bei dem Wolfgang Kamm den höchsten Bierfilzlstapel vorweisen konnte.

Der Hemauer Wolfgang Kamm war auch der eindeutige Favorit des Publikum, die per Bierfilzl abstimmten. © Karg



Dem folgte nun die Entscheidung der Jury: „Nach mehreren Sitzungen und Telefonaten hat sich die Jury für den Kabarettisten Kamm entschieden“, sagte Bürgermeister Hundsdorfer gegenüber den NN. Der Hemauer darf also am Sonntagabend den Kabarettpreis 2017 „Die Läuferin“, dotiert mit 3000 Euro, aus der Hand des Schirmherrn Ottfried Fischer in Empfang nehmen.

Die weiteren Platzierungen gab der Bürgermeister nicht bekannt.

Norminiert wurden außerdem „Das Eich“ aus Kulmbach mit Music-Comedy, Helmuth Steierwald aus Nürnberg mit „Stand up“, Kathi Wolf aus Ulm mit einem politisch-gesellschaftlichen Kabarett und Jürgen Fliegel aus Leipzig mit „Stand up“.

Am Samstag, 24. Juni, ist die Kunst-Szene mit Ausstellung in der Tiefgarage von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag, 25. Juni, von 14 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Karten für die Preisverleihung im Vorverkauf gibt es bei der Gemeindeverwaltung für 15 Euro; an der Abendkasse kosten sie für 17 Euro.