Oberpfälzer Sportholzfäller trat bei Deutscher Meisterschaft an

Peter Bauer aus Schmidmühlen belegt siebten Platz - Kampf um den Titel vor 1100 Zuschauern - vor 0 Minuten

DEGGENDORF/SCHMIDMÜHLEN - Peter Bauer aus Schmidmühlen (Lankreis Amberg-Sulzbach) hat bei der Deutschen Meisterschaft der Sportholzfäller den siebten Platz erreicht. Am Ende eines spannenden Wettkampfs in den Deggendorfer Stadthallen sicherte sich Robert Ebner aus Gaggenau-Hörden (Baden-Württemberg) vor 1100 Zuschauern seinen sechsten Meistertitel.

Der Schmidmühlener Peter Bauer macht Holz in Sekunden klein - hier mit einer langen Säge, der sogenannten Single Buck. Foto: Stihl Timbersports



Nachdem er beim diesjährigen Saisonauftakt in Oelde gerade einmal den elften Platz erreichte und sich beim F60 Cup in Lichterfeld mit einer starken Leistung auf Rang drei zurückkämpfte, konnte Peter Bauer im Donautal seine Saison nicht krönen. Er erreichte bei der Deutschen Meisterschaft am Ende nur den siebten Platz.

Dem 38-Jährige wurde der Wettbewerb auf dem Springboard (einer Art Standbrett für den Baumfäller, die zur erhöhten Bearbeitung eines Baumstammes in dessen unteren Teil gerammt wird) zum Verhängnis. Er disqualifizierte sich und erhielt damit keine Punkte. Den Rückstand zur Spitze konnte er nicht mehr aufholen – trotz einer starken Leistung beim Standing Block Chop, also beim Durchhacken eines Holzblocks mit einer Axt auf Zeit.

Auf den nationalen Höhepunkt folgt nun das internationale Highlight der Stihl-Timbersports-Saison: Bei der Weltmeisterschaft im Oktober in Liverpool wird der deutsche Meister Robert Ebner aus Gaggenau-Hörden (Baden-Württemberg) im Einzel an den Start gehen.

nn