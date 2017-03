Offene Herdstelle auf Balkon löst Brand aus

BEILNGRIES - Am Sonntag kam es in Beilngries um 15.10 Uhr zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Grund war ein Brand im Asylbewerberheim in der Neumarkter Straße. Nachdem es in der Vergangenheit dorth schon häufiger zu Fehlalarmen kam, brannte es diesmal wirklich.

Der Brandherd befand sich auf einem Balkon des ehemaligen Hotels. Das Feuer drohte auf die umliegenden Gebäudeteile überzugreifen, weshalb alle Bewohner evakuiert wurden. Wie es zu dem Feuer auf dem Balkon kam, konnte vor Ort noch nicht eindeutig geklärt werden, da die Bewohner des betroffenen Zimmers nicht aufzufinden waren.



Die Einsatzkräften fanden jedoch auf dem Balkon eine Feuerstelle vor, auf der ein Suppentopf stand. Offenbar hatte dort jemand ein offenes Feuer entzündet und darauf gekocht. Von dort griff das Feuer auf die Holzverkleidung des Balkons über.

Ein Übergreifen auf die restlichen Gebäudeteile konnte durch die FFW Beilngries, die mit 25 Mann vor Ort waren, verhindert werden. Personen kamen nicht zu schaden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.



