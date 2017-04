OGV Rittershof spendet für Palliativ-Verein "Palli Vita"

Auch für den Schmuck der Kapelle Dreimal wunderbare Mutter gibt es Geld — Feuerwehr und Stadtrat Graf beteiligt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Obst- und Gartenbauverein Rittershof hat wieder für einen guten Zweck gespendet.

Mitglieder des OGV Rittershof und Stadtrat Richard Graf übergaben die Spende an Sylvia Gawel von „Palli Vita“. © Foto: Siegfried Mandel



Mitglieder des OGV Rittershof und Stadtrat Richard Graf übergaben die Spende an Sylvia Gawel von „Palli Vita“. Foto: Foto: Siegfried Mandel



"Wir wollen den Menschen etwas wiedergeben, was sie uns beim Kauf unserer Produkte gegeben haben", sagte die Vorsitzende des OGV Rittershof, Theresia Stoll. Die Initialzündung dafür gab Elfriede Fürnkäs, die ebenfalls der Vorstandschaft angehört und bei der Caritas tätig ist. Aus dem Verkauf von unter anderem Kuchen, Selbstgebasteltem und hausgemachten Marmeladen bei der Obstbörse, dem Erntedankmarkt sowie dem Weihnachts- und Ostermarkt kam eine stattliche Summe zusammen.

500 Euro vom OGV plus 300 Euro von der Freiwilligen Feuerwehr konnten dem Pöllinger Mesner Franz Mederer und Schwester Vianette übergeben werden. Von 150 verkauften Palmbüscheln kamen nochmal 200 Euro zusammen. Dieses Geld wird für Kirchenschmuck der Rittershofener Kapelle Dreimal wunderbare Mutter eingesetzt.

Und schließlich gab es nochmal 500 Euro, die an Sylvia Gawel von "Palli Vita" übergeben werden konnte. Stadtrat Richard Graf ließ sich nicht lumpen, zückte spontan seine Geldbörse und erhöhte den Betrag um 100 Euro. "Das Geld kommt der spezialisierten, ambulanten Palliativversorgung (SAPV) zugute. Dabei stehe die ganzheitliche Betreuung von Menschen, die an einer nicht heilbaren und fortgeschrittenen Erkrankung leiden, im Mittelpunkt, so Gawel. Das Team, es besteht aus zwei Medizinern und acht Carefachkräften, arbeitet dabei eng mit den onkologischen Zentren der Kliniken Amberg und Neumarkt zusammen. Die Mitarbeiter des SAPV sind Ansprechpartner für Angehörige, Haus- und Fachärzte, Krankenhäuser und stationäre Pflege- und Behinderteneinrichtungen und haben eine 24-Stunden-Rufbereitschaft von Pflegekräften und Ärzten für die Landkreise Amberg und Neumarkt.

siem