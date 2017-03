OGV Woffenbach und Garten der Sinne gedeihen

Insektenhotels und Ausbuttern: Für heuer sind einige Aktivitäten geplant - vor 5 Stunden

NEUMARKT - "Es ist schön, mit anzuschauen, wie Ihr Verein aufblüht": So lobte Werner Thumann, Stadtrat und Geschäftsführer des Kreisverbandes Gartenbau und Landschaftspflege, den ersten Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins Woffenbach, Georg Kohlmann und die Leistung aller Vereinsmitglieder. Dies zeige sich besonders am Schmuckstück des Vereins, dem Garten der Sinne.

Beim OGV Woffenbach ehrten Werner Thumann, Georg Kohlmann und Gertrud Heßlinger verdiente Mitglieder. © Foto: Helmut Sturm



Beim OGV Woffenbach ehrten Werner Thumann, Georg Kohlmann und Gertrud Heßlinger verdiente Mitglieder. Foto: Foto: Helmut Sturm



2016 feierte der Verein sein 80-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen dafür nahmen viel Zeit in Anspruch. Das wirkte sich folglich auf das Programm für das restliche Gartenjahr aus. "Es war etwas dünner als gewohnt."

Fürs laufende Jahr ist wieder einiges geplant: Unter Anleitung des Bundes Naturschutz werden Insektenhotels mit Kindern oder Enkeln gebaut. Sonntagsausflüge nach Dietfurt und zum Haus am Habsberg sthen im kalender, und zu Pfingsten feiert die evangelische Kirche 50 Jahre Schlosskapelle Woffenbach und die Lebenshilfe 20 Jahre Theo-Betz-Heim. Zum Herbst hin geht es zum Lehrbienenstand der Imker auf dem LGS-Gelände.

Die Gartenabschlussfeier ist heuer eine Sitzweil zum Thema "Ausbuttern". Musikalisch begeleiten wird uns dabei die Gruppe "Säißa Sempf". Alle Termine werden in der Tagespresse angekündigt und hängen im Schaukasten an der Kirche.

Der neue Kassier Konrad Maier legte seinen ersten Kassenbericht vor. Kassenprüfer Günther Stagat bestätigte ihm eine tadellose Kassenführung, die dann zur Entlastung des Vorstandes führte.

Den Fachvortrag des Abends hielt Hemma Ehrnsperger, Geschäftsführerin der Firma "bioVerum" zum Thema "Bokashi und EM-A Herstellung". Dass Regenwürmer und andere kleine Bodenlebewesen gut für den Garten sind, wussten die Woffenbacher schon. Was Bokashi ist und wie man Küchenabfälle praktisch veredelt, zeigte Ehrnsperger auf. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Mikroorganismen reichen vom Haushalt bis in den Garten.

Seit 60 Jahren dabei

Die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Willibald Lenz, Werner Gloßner, Hela Buchner, Alois Guttenberger, Johann Wittmann, Romana Kaiser. 40 Jahre (Ehrennadel in Gold): Baptist Ochsenkühn, Resi Wittmann, Hermine Lorch, Willi Lang. Ehrennadel Gold mit Kranz (50 Jahre): Elisabeth Grad, und Ehrennadel Gold am Band (60 Jahre): Willi Hermann, Michael Engel.

stu