"Oh Berngau, schön, wie du mich anlachst"

Rhythmuschor veranstaltet ein Konzert zum 875. Geburtstag des Ortes — Verstärkung durch Gastsänger - vor 36 Minuten

BERNGAU - Der Berngauer Rhythmuschor veranstaltet am Samstag, 8. April, im Rahmen des Dorfjubiläums 875 Jahre Berngau in der örtlichen Pfarrkirche ein Chorkonzert. Beginn ist um 20 Uhr.

Zur offenen Probe, zu der der Rhythmuschor Berngau eingeladen hatte, fanden sich um die 30 Sangeswillige ein, die beim Dorfkonzert unter der Regie von Dirigentin Hedwig Meier einige Lieder mitsingen möchten. © Foto: Anne Schöll



Zur Verstärkung der etwa 40 Mitglieder des Rhythmuschores hat deshalb die Chorleitung um Hedwig Meier zu offenen Chorproben eingeladen. Schon bei der ersten Gemeinschaftsprobe in der letzten Woche sind um die 30 Gesangsinteressierte, darunter auch Bürgermeister Wolfgang Wild, gekommen, die die Singgemeinschaft am Konzerttag selbst unterstützen wollen. Eine weitere offene Chorprobe ist am Donnerstag, 6. April, wieder um 20 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule Berngau.

Geprobt wird mit dem Chor samt Gastsängern an diesem Abend nochmals das Berngauer Heimatlied nach einem Text von Schwester Ethwina, die bis 1959 Oberin der Mädchenschule Berngau war. Eine zweite Hommage an die Heimat – "Oh, Berngau, schön, wie du mich anlachst" – wird ebenfalls einstudiert. Den Chorsatz hat die Riege um Hedwig Meier in eine andere Tonart gesetzt und den Text umgeschrieben, so dass er vom aktuellen Berngauer Leben erzählt.

Streifzug durchs Jahr

Das Dorfkonzert selbst steht unter dem Motto "Musikalischer Streifzug durch das ganze Jahr". Von klassischen Werken über volkstümliches Liedgut bis hin zu modernen Stücken ist im Repertoire des seit 30 Jahren bestehenden Rhythmuschores alles da. Der Chor freut sich auf die Aufführung, bei der er seine musikalische Vielfalt zeigen will.

Was noch erwähnt werden sollte: Eine spezielle Beleuchtung beim Konzert verleiht dem Kircheninneren in eine stimmungsvolle Atmosphäre. Der Eintritt ist frei. Spenden werden für die Renovierung der Kirchenorgel weitergegeben.

as