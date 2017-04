Ohne Reue: Senior nach Pfefferspray-Attacke vor Gericht

Jahrelanger Streit eskalierte und endete nun (vorerst) vor dem Amtsgericht - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Alter schützt bekanntlich nicht vor Torheit. Infolgedessen zeigte ein Rentner, der wegen einer Pfefferspray-Attacke auf einen unliebsamen Bekannten vor Richter Rainer Würth stand, wenig bis keine Schuldeinsicht.

Die Anklage lautete auf gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen, weil bei der Aktion auch ein weitgehend Unbeteiligter die scharfe Soße in die Augen bekommen hatte. Der Streit zwischen dem 82-Jährigen und seinem neun Jahre jüngeren Intimfeind geht schon seit Jahren: Der Angeklagte schilderte dem Gericht, dass ihn der 73-Jährige immer wieder gehänselt, unvermittelt angehupt und angepöbelt habe.

Symbolbild © dpa



Lange habe er es sich gefallen lassen müssen, dass er bei seinen Spaziergängen Markt auf und Markt ab zum Ziel von Schmährufen geworden sei. Er müsse wegen seiner Diabetes in Bewegung bleiben, erklärte er seine Wanderungen, warum die aber immer dort vorbei führen müssen, wo der andere vor seinem Bier sitzt, konnte er nicht begründen.

Dann habe er zufällig in einem Geschäft Tierabwehrspray entdeckt – und zugegriffen. Bei der Polizei räumte er ein, dass er die Sprühdose ganz gezielt gegen seinen Quälgeist habe verwenden wollen. Das war etwa zwei Wochen vor der Konfrontation der beiden Senioren im August.

Laut Aussage des 73-Jährigen war der Angeklagte zunächst an dem kleinen Biergarten in Neumarkt vorbei geradelt, dann aber zu Fuß zurückgekehrt, um ihm das Pfefferspray direkt ins Gesicht zu sprühen. Ein Bekannter, der in der Nähe saß, wurde unabsichtlich auch getroffen. Die Folgen waren nicht sonderlich dramatisch. Nach dem Auswaschen der Augen war der größte Schmerz vorbei.

"Hey, hey", habe ihm sein Intimfeind an diesem Tag wieder einmal nachgerufen. Das habe dann das Fass zum Überlaufen gebracht, rechtfertigte sich der Angeklagte vor Gericht. "Damit man sich verteidigen kann, verkaufen sie doch das Zeug", meinte der Senior und gab sich überzeugt, es sei Notwehr gewesen. Schließlich habe die Aktion ihren Zweck erfüllt. Seither sei nämlich Schluss mit den Pöbeleien.

Richter Rainer Würth sah das naturgemäß anders, versuchte aber, dem 82-Jährigen eine Brücke zu bauen. "Wollen Sie sich bei ihrem Opfer entschuldigen?", fragte er und bekam eine glatte Absage: "Soll der sich doch bei mir entschuldigen." Die Staatsanwältin sah den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung ohne Wenn und Aber erfüllt.

Ein "Hey" sei keine Beleidigung. Zwar habe der Angeklagte juristisch gesehen ein bislang unbescholtenes Leben geführt, doch es fehle die Schuldeinsicht oder gar Reue. So plädierte sie auf eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, die selbstverständlich zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Doch ein spürbarer Denkzettel müsse sein. Sie dachte an eine Geldauflage von zwei Monatsrenten.

"Da bin ich nicht begeistert", gestand der 82-Jährige auf die Frage des Richters, was er zu dem Antrag der Staatsanwältin zu sagen habe. Würth zeigte sich etwas gnädiger und blieb mit einer Haftstrafe von sieben Monaten knapp an der Untergrenze von einem halben Jahr und legte die Geldauflage an eine gemeinnützige Einrichtung auf 1500 Euro fest, zahlbar in zehn Monatsraten.

Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht: Der 82-Jährige will in Berufung gehen. Auch, weil er nicht einsehen will, dass der Prozessgegner ungeschoren davon gekommen ist – dessen Verhalten stand bei dieser Verhandlung aber freilich auch gar nicht zur Debatte.

CHRISTIAN BIERSACK