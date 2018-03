Oldtimer machen in Freystadt Mittagspause

Audi Regio-Sprint verläuft am 28. April durch Kreis Neumarkt — Noch Startplätze bei Donau Classic im Juni

FREYSTADT - Die automobile Klassiker-Veranstaltung "Audi Regio-Sprint" wird Ende April die Freystädter Innenstadt beleben. Dort ist eine Mittagsrast eingeplant.

Alte und junge motorisierte Klassiker sind unterwegs bei Audi RegioSprint, die Mittagsrast ist in Freystadt geplant. © Foto: Donau Classic Veranstaltungs GmbH



Am 28. April begibt sich erstmalig die Rekordzahl von 265 Old- und attraktiven Youngtimern auf die schönsten Fahrrouten durch den Naturpark Altmühltal. Erstmalig ist Freystadt attraktive Station für die Mittagsrast. Wegen der großen Nachfrage nach Startplätzen musste die Nennliste bereits vor geraumer Zeit geschlossen werden.

Beim Audi Regio-Sprint steht traditionell weniger der Wettbewerb im Vordergrund, sondern es geht um das erste große Fahrerlebnis mit Gleichgesinnten zum Auftakt der Oldtimerfahrsaison 2018.

Die wichtigsten Stationen für Zuschauer des Audi Regio-Sprint am 28. April: Audi-Forum Ingolstadt (Start) – Mailing – Kösching – Altmannstein – Riedenburg – Dietfurt – Beilngries – Plankstetten – Berching – Pollanten – Mühlhausen – Freystadt (Mittagsrast) – Eysölden – Thalmässing – Nennslingen – Burgsallach – Weißenburg – Pappenheim – Solnhofen – Mörnsheim – Hütting – Egweil – Gerolfing – Audi-Forum Ingolstadt (Ziel).

Den genauen Zeit- und Routenplan sowie Detailinformationen für Teilnehmer und Zuschauer werden bis Anfang April unter www.regio-sprint.de veröffentlicht.

Weiter geht es dann mit der Donau Classic vom 21. bis 23. Juni. Dabei stehen neben dem Fahrgenuss durch die malerischen Landschaften Donaumoos, Altmühltal und Hallertau wieder außerordentliche Wertungsprüfungen und Durchfahrtskontrollen an nicht ganz so alltäglichen Orten auf dem Programm.

Bei der 13. Auflage der Donau Classic finden sich wieder zahlreiche Oldtimerfans aus nahezu dem gesamten Bundesgebiet sowie aus manchem europäischen Nachbarland in Ingolstadt ein, um die rund 650 Kilometer durch das reizvolle Umland der bayerischen Automobilregion unter die Räder zu nehmen. Die Resonanz ist außerordentlich, da bereits jetzt, knapp vier Monate vor dem Auftakt am WestPark-Einkaufszentrum in Ingolstadt der Großteil der Startplätze bereits vergeben werden konnte. Über 175 Nennungen sind schon bis Ende Februar eingegangen.

Dabei ist wieder eine außerordentliche Vielfalt an Raritäten in der Startaufstellung vertreten. Das aktuell älteste genannte Fahrzeug ist ein Alvis Silver Eagle des Jahrgangs 1931. Als jüngstes Fahrzeug begibt sich ein Lamborghini Diablo von 1991 in den sportlichen Wettbewerb um Strafpunkte.

Audi Tradition schickt neben zahlreichen weiteren Zeitzeugen der Markengeschichte anlässlich des 150. Geburtstages von August Horch mit einem Horch 930 V einen der raren Luxusautomobile aus Zwickauer Produktion an den Start. Zudem werden einige Vertreter der Audi-100-Modellbaureihe in der Startaufstellung vertreten sein. Diese Modellreihe wurde vor 50 Jahren neu eingeführt. Am 26. November 1968 lud die Auto Union GmbH Händler und Presse in das Ingolstädter Stadttheater ein, um den brandneuen Audi 100 erstmalig vorzustellen. Mit diesem Modell betrat Audi erstmalig das Marktsegment der gehobenen Mittelklasse. Es dauerte nicht lange, bis sich der Audi 100 zum Besteller entwickelte. Die Donau Classic Oldtimer-Rallye ist mit regelmäßig über 200 Startern eine der größten Oldtimer-Rallyes im deutschsprachigen Raum. Auf dem Programm stehen, neben faszinierenden Fahrerlebnissen auf reizvollen Nebenstraßen alljährlich zahlreiche neue Wertungsprüfungen und Durchfahrtskontrollen. Fahrer und Zuschauer können sich auch in diesem Jahr wieder auf die spektakuläre Tageszieleinfahrt am ersten Rallyetag bei "driving experience" im Audi-Fahrerlebniszentrum Neuburg-Heinrichsheim freuen. Start- und Zielpunkt der Donau Classic am zweiten und dritten Rallyetag ist in diesem Jahr der Audi-Sportpark Ingolstadt.

Wer bei der diesjährigen Donau Classic noch mit an den Start gehen will, dem wird eine zeitnahe Nennung angeraten. Zur Teilnahme zugelassen sind erstmalig auch ausgewählte klassische Fahrzeuge bis zur Baujahresgrenze 1995.

Detaillierte Zeit- und Routenpläne sowie die Startaufstellung der Donau Classic 2018 stehen ab Mitte Mai unter www.donau-classic.de zum Download bereit.

