"Oldtimer" ratschten bis tief in die Nacht

Über 1000 ehemalige Schüler des Ostendorfer Gymnasiums trafen sich in der Großen Jurahalle - vor 3 Stunden

NEUMARKT - Alle fünf Jahre wieder ruft das Oldtimertreffen des Ostendorfer Gymnasiums (OG)- und die ehemaligen Schülerinnen und Schüler kommen in Scharen. Die Idee des Abiturjahrgangs 1987/1988 hat sich mittlerweile etabliert: Zum siebten Mal hat der Verein der Freunde unter der Leitung von Susanne Ovenhausen dieses besondere Schultreffen organisiert.

Bei dem Wiedersehen gab es viel Gesprächsstoff. Foto: Sophia Meyer



Den 30. September haben sich viele Ehemalige schon seit Bekanntgabe des Termins ganz dick im Kalender angestrichen, denn das Oldtimertreffen ist noch ein bisschen mehr als ein gewöhnliches Klassentreffen. Seit dem ersten Jahrgang nach der Teilung der beiden Neumarkter Gymnasien zählt das OG 46 Abiturjahrgänge. Und mehr als 1000 OG-ler haben den teils weiten Weg in ihre Heimatstadt auf sich genommen, um in der Jurahalle mit den Schulkameraden und Lehrern das große Wiedersehen zu feiern. Ein Zeichen dafür, dass Schulgemeinschaft weit über das Abiturzeugnis herausreicht.

Bereits am Nachmittag wurde in der St. Anna Kirche ein Gottesdienst gefeiert. Anschließend gab es Schulhausführungen durch das vor einigen Jahren komplett sanierte und modernisierte Schulgebäude. Einiges hat sich also mit den Jahren verändert - aber das Wesentliche, nämlich die Verbundenheit zur Schule ist gleich geblieben. Das hob Ex-Rektor Dieter Bär, der gemeinsam mit Schulleiterin Ulrike Severa die Veranstaltung eröffnete, hervor: "Ich freue mich wahnsinnig, dass wieder so viele gekommen sind und ihre ,Alma mater‘ nicht vergessen haben."

Unter die vielen Gäste hatte sich Oberbürgermeister Thomas Thumann gemischt, ebenfalls ein Ostendorfer-Absolvent. Er ließ es sich, trotz der bevorstehenden Geburt seines zweiten Kindes, nicht nehmen, in Erinnerungen zu schwelgen: "Falls ich dann ganz schnell abhaue, wissen Sie ja den Grund", schmunzelte er und versprach, seinen Sprössling in knappen zehn Jahren auf das OG zu schicken.

Bis Mitternacht kamen die Ex-Pennäler aus dem Ratschen und Geschichtenerzählen kaum heraus. Wer dann noch nicht genug hatte, ging zu den offiziellen After-Partys ins Schachterl und Berlin und feierte dort das Wiedersehen bis in die frühen Morgenstunden.

SOPHIA MEYER