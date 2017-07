Oldtimer rollen nach Mühlhausen

MÜHLHAUSEN - Am Kirchweihsonntag, 6. August, richtet der Oldtimer- und Motorsportclub Mühlhausen (OMCM) das mittlerweile 28. Oldtimertreffen in Mühlhausen am Ludwigskanal aus.

Die Vorbereitungen für das Oldtimertreffen in Mühlhausen hat der OMCM unter Leitung des Vorsitzenden Hans Jürgen Eskofier (3. v.l.) abgeschlossen. © Foto: Karg



Vergangenes Jahr war der Ansturm so riesengroß, dass sogar die Bahnhofstraße als zusätzliches Ausstellungsgelände genutzt wurde. Auch für das heurige Treffen erwartet man den gleichen "Ansturm", sagt OMC-Vorsitzender Haus Jürgen Eskofier.

Die Vorbereitungen sind im Wesentlichen abgeschlossen, die Flyer mit dem Anmeldeformular sind gedruckt und liegen in der Gemeindeverwaltung und in den Geschäften auf, beziehungsweise wurden bereits anhand der Teilnehmerliste des vorigen Jahres verschickt.

Auch das Programm steht: Ab 10 Uhr beginnt die Aufstellung auf der Kanalwiese an der Weihersdorfer Straße. Gegen 10.30 Uhr gibt es einen Oldtimer-Frühschoppen. Gegen 13.30 Uhr erfolgt der traditionelle Oldtimer-Corso durch Mühlhausen und die Rundfahrt durch das "Landl" rund um die Zeugenberge.

Dieses Jahr finden wieder eine Ausstellung altertümlicher Geräte und auch ein Teilemarkt statt. Um 15 Uhr erfolgt die Begrüßung der Oldtimerfreunde aus der Region mit anschließendem Sektempfang und die Verteilung der Urkunden.

ZAnmeldungen für das Oldtimertreffen können ab sofort per Fax (0 84 61) 7 05 97 65 oder Internet unter www.omc-muehlhausen.de eingereicht werden.

