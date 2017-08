Oldtimer und E-Mobilität beim Dorffest in Pilsach

"Pilsachtaler Keks" an Landrat Willibald Gailler überreicht - vor 6 Minuten

PILSACH - Die Gemeinde Pilsach hat mit ihrem Dorffest viele Besucher aus dem gesamten Landkreis angezogen. So wurde die siebte Ausgabe der beliebten Veranstaltung, auch dank des größtenteils hervorragenden Wetters, ein voller Erfolg.

Die Oldtimerfreunde Pilsachtal hatten dafür gesorgt, dass Autos, Motorräder und Traktoren auch von außerhalb des Landkreises in Pilsach vorbeischauten. © Fotos: Maria Krauß



Die Oldtimerfreunde Pilsachtal hatten dafür gesorgt, dass Autos, Motorräder und Traktoren auch von außerhalb des Landkreises in Pilsach vorbeischauten. Foto: Fotos: Maria Krauß



Beim ersten Programmpunkt, dem gemeinsamen Gottesdienst in der St. Peter und Paul Kirche, wurde dann gleich noch das Motto des Tages vom Pilsacher Kirchenchor festgelegt: "Oh Happy Day". Bei der offiziellen Eröffnung freute sich Bürgermeister Adolf Wolf, dass bereits so viele Leute auf der Hauptstraße in Pilsach zu sehen waren. "Unsere Vereine und Gewerbetreibende haben sich mächtig ins Zeug gelegt", sagte der Gemeindechef stolz. Entlang der gesamten Straße könne man sehen, wie traditionsbewusst und heimatverbunden es in der Gemeinde zugehe. Er bedankte sich herzlich bei allen, die zum Gelingen des Festes beitragen.

Als Highlight präsentierte Adolf Wolf den "Pilsachtaler Keks", welcher exklusiv von der Ortsbäckerei Lang hergestellt wurde, nach einer Idee von Carmen Zwengauer, welche auch das neue "Pilsach-Logo" gestaltet hat. Zum Dorffest-Auftakt wurde es an Landrat Willibald Gailler überreicht, welcher schon Stammgast ist und betonte, wie gerne er immer wieder nach Pilsach komme. Hier werde viel geboten und die Gemeinde Pilsach sei eine "prosperierende Gegend" und stünde dem Landkreis gut an.

Der Landrat zog anschließend noch mit Bürgermeister Adolf Wolf sowie dessen Stellvertreterin Ulrike Nißlbeck zur Gewerbeschau und besichtigte unter anderem das erste wasserstoffbetriebene Auto im Landkreis, dessen Antriebsstoff unter anderem aus Klärschlamm gewonnen werden kann. Überhaupt war ein großes Thema der Gewerbeschau die E-Mobilität mit vielen verschiedenen Fahrzeugen aus diesem Bereich. Desweiteren präsentierte sich die bunte Vielfalt der Unternehmen in der Gemeinde, egal ob dekorativ, funktionell, handwerklich oder auch Nützliches für die Freizeitgestaltung.

Über 200 Teilnehmer

Ein Höhepunkt war auch das Oldtimer-Treffen, das bei seiner dritten Ausgabe über 200 Teilnehmer verzeichnen konnte. Organisiert und durchgeführt wurde es wieder von den Oldtimerfreunden Pilsachtal, die dafür gesorgt hatten, dass Autos, Motorräder und Traktoren auch von außerhalb des Landkreises in Pilsach vorbeischauten. Manche der erlesenen Fahrzeuge brauchten zwar ab und an etwas Anschub oder Starthilfe, doch verlief die Rundfahrt problemlos und zeigte so manchen Augenschmaus. Die Ausstellungsfläche musste wie auch schon im Vorjahr erweitert, die Stellplätze vergrößert werden. Die Besucher genossen es, sich die ausgestellten Bentleys, Mercedes, Corvettes, Fiats anzusehen, ebenso wie die Traktoren der Marke Hanomag oder Porsche, und auch die Motorräder Marke Herkules fanden großen Anklang.

Auch das Angebot der Gemeinde-Vereine entlang der Hauptstraße sorgte für Abwechslung. Egal ob Tombola, Kinder-Kino, das immer wieder beliebte Schafe-Schwimmen, das Fußballspiel auf der alten Wiese, der Kletterturm, das Kinderschminken oder auch die Darbietungen des Zumba-Kurses der DJK-SV Pilsach und der Blaskapelle zogen das Publikum an.

Wie immer läutete der Fackelzug der Kinderfeuerwehr "Flitze Feuer Blitze" zusammen mit der Pilsacher Blaskapelle das offizielle Ende des Dorffestes ein, bevor Dieter Koller an der alten Schusterwiese dann noch sein einzigartiges Barockfeuerwerk zündete und den krönenden Schlusspunkt setzte.

MARIA KRAUSS