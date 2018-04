Oldtimerfreunde wallfahren auf Neumarkter Mariahilfberg

Andacht am Feldkreuz - Erlös geht an zwei Projekte in Peru - vor 59 Minuten

NEUMARKT - Am Sonntag, 6. Mai, gehört der Mariahilberg in Neumarkt wieder den Oldtimerfreunden.

Am 6. Mai treffen sich die Neumarkter Oldtimerfreunde auf dem Mariahilfberg. © Helmut Lukas



Die Teilnehmer der Oldtimerwallfahrt werden ab 11 Uhr auf dem großen geteerten Parkplatz bei der Sternwarte erwartet. Zweiräder, Autos, Traktoren oder sonstige Fahrzeuge sind herzlich willkommen.

Um 14 Uhr halten die Patres vom Kloster eine Andacht vor dem Feldkreuz. Anschließend werden die Fahrzeuge Abstellplatz gesegnet. Die musikalische Begleitung bei der Andacht wird durch die Familie Brock übernommen. Später spielen „Säißer Sempf“ und die „Werkstodmuse“.

Der Erlös dieser Veranstaltung wird an zwei Projekte in Peru, ein Waisenhaus in Puno und ein medizinisches Zentrum in Arequipa, weitergegeben.

nn